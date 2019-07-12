兩岸民間徵信 首次協議合作

2019-07-12 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



福建品尚徵信有限公司與台灣中華徵信所11日簽署全面戰略合作協議，這是兩岸民間徵信機構首次正式合作。

中新社報導，「雙方各有所長、優勢互補。」中國人民銀行福州中心支行副行長時東指出，台灣中華徵信所是1950年創立於台灣的國際化徵信機構，有近70年徵信從業歷史，具備先進的專業技術和經營管理理念；福建品尚徵信有限公司是2015年成立的徵信機構，扎根於民營經濟高度發達的福建泉州，得益於近年來高度發展的互聯網科技和大數據技術，也是福建省唯一一家通過徵信備案的民營徵信機構。

近年來，在台灣中華徵信所的支持下，中國人民銀行福州中心支行在全大陸率先試點開展台灣地區徵信查詢服務，成效顯著。截至2019年6月底，福建省共有65家金融機構開通台灣地區信用報告查詢服務，累計查詢台企台胞在台信用信息情況310筆，累計發放貸款3.76億元人民幣，一定程度上緩解台企台胞融資難問題，支持台企在閩健康發展。

台灣中華徵信所總裁郭曉薇表示，作為台灣最早成立、也是最大的民間徵信機構，台灣中華徵信所早在20年前就登陸發展。2016年9月，中華徵信所成為義大利CRIF集團的一員，更加積極拓展大陸業務。

據瞭解，經過3個多月的磋商和交流，台灣中華徵信所與福建品尚徵信最終達成了包括徵信報告互售業務在內的全面合作意向。

福建品尚徵信有限公司董事長林宏楠指出，將以此次合作為契機，推動兩岸金融機構和企業互通有無，提供高質量的徵信產品和徵信服務。時東認為，兩岸民間徵信機構攜手合作，有助於深化兩岸信用大數據理論及應用研究，完善雙方的產品體系和服務模式，開創一條兩岸徵信融合之路。