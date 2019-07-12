大陸數字音樂進付費時代 去年產業總產值609.5億元

2019-07-12 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「2019中國音樂產業發展報告—數字音樂產業發展專題報告」11日在於杭州舉行的「2019中國數字音樂產業發展峰會」上發布。「報告」顯示，2018年中國大陸數字音樂產業總產值達609.5億元（人民幣，下同）。

中新社報導，「報告」由中國音像與數字出版協會音樂產業促進工作委員會撰寫，從「數字音樂產業核心層」與「泛數字音樂產業」兩個維度，梳理了中國大陸數字音樂產業發展狀況，並且展望產業發展前景。

中國音像與數字出版協會音樂產業促進工作委員會副秘書長、中國傳媒大學音樂與錄音藝術學院教授佟雪娜解讀「報告」指出，在全球音樂市場呈現穩步增長態勢，音樂市場愈來愈朝著數字化發展的大環境下，中國大陸數字音樂產業中下載和流媒體訂閱，在市場總體規模中占比達17%，預示著中國大陸數字音樂正式進入「付費時代」。

佟雪娜表示，與全球音樂相比，中國大陸音樂付費模式多樣性走在前列，音樂消費市場崛起。單曲付費下載在未來或逐漸被會員和流量包等功能所替代，但用戶對數字專輯/單曲、live house等現場演出體驗、音樂直播、粉絲周邊和高質量硬件的娛樂消費需求和要求在不斷提升。

「報告」表示，2018年，中國大陸數字音樂版權環境大幅改善。數字音樂正版率相較往年提高，以數字音樂為主要推動力，中國大陸音樂市場及音樂產業迅速走向正版化，為原創音樂的發展創造良好環境。