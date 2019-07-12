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上海引進外資 呈現快中趨穩

2019-07-12 02:08聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市商務委員會10日公布的統計數據顯示，今年上半年，上海吸引合同外資228.63億美元，實到外資97.54億美元，分別比去年同期增長6.3%和13.9%，引進外資呈現「快中趨穩」之勢。

新華社報導，上半年，以百時美施貴寶、蘋果電腦等企業為代表，上海新增跨國公司地區總部23家，其中亞太區總部14家，新增外資研發中心8家。這些跨國公司地區總部、投資性公司實到外資30.72億美元，同比增長9.4%，占上海上半年實到外資總額三成以上，成為上海實到外資兩位數增長的第一大推動力。

科技服務業已成為上海吸引外資增長最快的行業，上半年，實到外資8.11億美元，同比增長2.3倍，主要集中在電子、生物醫藥、人工智能研發等領域；實到外資超過1000萬美元以上的製造業項目13個，同比增加4個，主要分布在電氣機械、化工、生物醫藥、專用設備、汽車零部件、食品等行業。

上海市商務委員會副主任楊朝表示，上海上半年實到外資兩位數增長，說明外資正以上海為中心加速布局中國大陸市場。

據上海市商務委員會統計，上半年，上海吸收實到外資排名前十位的國家和地區分別為：香港、新加坡、日本、愛爾蘭、開曼群島、英屬維爾京群島、法國、德國、美國、奧地利，合計實到外資87.68億美元，占全市實到外資的近九成。

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