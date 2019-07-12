今年大陸GDP 預估增長6.3%左右

2019-07-12 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



交通銀行金融研究中心11日在北京發布「2019年下半年中國宏觀經濟金融展望」報告，預計今年全年中國大陸GDP增長6.3%左右。

中新社報導，這份報告指出，全球經濟可能已觸及本輪增長周期頂點，預計逐漸進入下行階段。無論發達經濟體還是新興經濟體，增長動能都有減弱跡象。其中，下半年美國經濟增速將明顯放緩，減稅刺激效果邊際遞減，財政赤字和政府負債規模不斷擴大，貿易保護政策對美國經濟負面影響逐漸顯現。

就中國大陸而言，交通銀行首席經濟學家連平表示，受內外需求影響，今年下半年中國大陸經濟增長雖有放緩壓力，但總體上將保持平穩運行，全年增速將落在目標區間，「不會出現失速」。

以拉動經濟增長「三駕馬車」中的消費為例，打造區域消費中心和國際消費城市，落實汽車、家電、信息、養老、育幼、家政等促消費政策，將對下半年消費增長發揮積極作用。推進落實個稅改革，降低個人稅收負擔，也有助於提振消費，預計全年中國大陸消費增長8.5%左右。

針對國際收支形勢，報告指出，中國大陸對外開放力度進一步加大，營商環境改善，對外資依然有較強吸引力，直接投資仍有望保持順差；股權投資有望基本穩定，但可能出現波動；債券市場仍有吸引力，證券投資總體可能保持小幅淨流入；其他投資可能出現波動。

在人民幣匯率走勢方面，連平認為，年內人民幣對美元匯率「破7」概率不大。由於美元指數可能相對較弱、中國跨境資金流動基本平衡、市場預期有所改善，人民幣匯率未來或出現階段性小幅升值。