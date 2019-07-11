OPPO砸100億元建設東莞長安研發中心

2019-07-11 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



東莞市重大產業項目動工儀式暨OPPO長安研發中心動工儀式日前在東莞長安鎮隆重舉行，OPPO長安研發中心項目計劃總投資22億元人民幣（約合新台幣100億元），總占地面積約8.3萬平方米，總建築面積約46萬平方米。項目建成並投入使用後，將承擔起OPPO技術發展的戰略角色。

據香港文匯網，該研發中心主要負責OPPO智能終端的研發設計以及測試等具體工作，推動OPPO總體研發戰略與目標的有效落實。

東莞市常務副市長白濤指出，目前東莞開工的重大項目共57個，總投資925億元，有效拉動全市1至5月固定資產投資增長14%，為近五年來同期最快，取得了良好的成效。同時，新組建的市投資促進局經過幾個月的運轉，已在項目招商服務等方面取得了一定成效。在「灣區都市、品質東莞」投資促進交流會上實現簽約優質重特大項目27個，涉及協議投資額328億元，為全市產業結構升級，社會經濟發展積極賦能。

OPPO近年來在移動智能終端行業實現快速穩步增長。根據第三方調制解調器構IDC數據，2018年OPPO智慧型手機全球出貨量1.13億部，位居全球第五。OPPO長安研發中心項目建成後，將能容納萬餘人在此辦公，解決困擾OPPO已久的科研辦公場所不足的難題。屆時，分佈於各地的OPPO研發人才將齊聚長安，長安鎮智能手機產業研發人才將進一步聚集，產業競爭力進一步提升。