親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「罷韓煎餅」又有麻煩！議員：國稅局找上門了

OPPO砸100億元建設東莞長安研發中心

2019-07-11 17:16聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

東莞市重大產業項目動工儀式暨OPPO長安研發中心動工儀式日前在東莞長安鎮隆重舉行，OPPO長安研發中心項目計劃總投資22億元人民幣（約合新台幣100億元），總占地面積約8.3萬平方米，總建築面積約46萬平方米。項目建成並投入使用後，將承擔起OPPO技術發展的戰略角色。

香港文匯網，該研發中心主要負責OPPO智能終端的研發設計以及測試等具體工作，推動OPPO總體研發戰略與目標的有效落實。

東莞市常務副市長白濤指出，目前東莞開工的重大項目共57個，總投資925億元，有效拉動全市1至5月固定資產投資增長14%，為近五年來同期最快，取得了良好的成效。同時，新組建的市投資促進局經過幾個月的運轉，已在項目招商服務等方面取得了一定成效。在「灣區都市、品質東莞」投資促進交流會上實現簽約優質重特大項目27個，涉及協議投資額328億元，為全市產業結構升級，社會經濟發展積極賦能。

OPPO近年來在移動智能終端行業實現快速穩步增長。根據第三方調制解調器構IDC數據，2018年OPPO智慧型手機全球出貨量1.13億部，位居全球第五。OPPO長安研發中心項目建成後，將能容納萬餘人在此辦公，解決困擾OPPO已久的科研辦公場所不足的難題。屆時，分佈於各地的OPPO研發人才將齊聚長安，長安鎮智能手機產業研發人才將進一步聚集，產業競爭力進一步提升。

長安鎮委書記葉孔新表示，當前，長安鎮正緊緊抓住粵港澳大灣區建設等重大機遇，加強科技創新，加快推動製造業向網絡化、數字化、智能化方向升級發展。希望OPPO公司依託自身先進的技術，以及長安鎮良好的產業基礎和環境，紮根長安，創新發展，大力引進高新技術人才。

OPPO長安研發中心項目計劃總投資22億元人民幣，將負責OPPO智能終端的研發設...
OPPO長安研發中心項目計劃總投資22億元人民幣，將負責OPPO智能終端的研發設計。（每日頭條）
分享

人民幣香港OPPO
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

與阿里傳緋聞、和騰訊談戀愛 最後下嫁蘇寧——中國家樂福的無奈之選？

2019-07-11 15:12

蘇州銀彈吸人才：頂尖團隊可獲逾2億經費 上不封頂

2019-07-11 15:50

瘦身進行式 安邦集團4.6兆資產正剝離

2019-07-11 15:31

大家保險集團成立 受讓安邦部分保險業務及資產負債

2019-07-11 09:55

南方電網規劃五年內 投資珠三角1700億元

2019-07-11 01:48

陸鮮果豬肉飆漲 6月CPI漲2.7 %

2019-07-11 01:48

24國家和地區曬寶 兩亞珠寶最夯

2019-07-11 01:48

「華爾街見聞」創辦人曾派駐美國 採訪過柏南克股神

2019-07-11 01:33

網信辦傳入股華爾街見聞

2019-07-11 01:32

大陸房市 地方未落實三穩...問責

2019-07-11 01:32

大陸房市調控 下半年趨嚴

2019-07-11 01:31

大陸穩外貿 充實社保基金

2019-07-10 23:26

內外需疲弱 PPI探三年低點

2019-07-10 23:26

陸上半年海外併購 減逾70%

2019-07-10 23:26

中興通訊在歐洲啟動 網路安全實驗室

2019-07-10 22:12

電商平台唯品會收購 奧特萊斯運營商杉杉商業

2019-07-10 21:48

獐子島涉嫌財務造假 董事長吳厚剛終身市場禁入

2019-07-10 21:07

周小川：Libra代表數位貨幣趨勢 中國應未雨綢繆

2019-07-10 14:45

滬指半日近平收 深成指微跌1點

2019-07-10 13:47

兩岸四地消費信心 香港墊底 5年最差

2019-07-10 13:36

富比世：消費電子生產線移出中國的7大難題

2019-07-10 13:17

「華爾街見聞」遭整改後 傳大陸網信辦考慮入股

2019-07-10 11:53

中國加快ETC布建 新唐下半年大啖ETC商機

2019-07-10 11:17

中國6月CPI年增2.7% 豬肉漲逾2成

2019-07-10 11:02

陸股開盤走穩 水泥金融股向上

2019-07-10 09:58

人民幣中間價下調3點 連13天暫停逆回購

2019-07-10 09:56

中國大陸6月CPI升2.7% 符合市場預期

2019-07-10 09:51

美國商務部：不對國安威脅下 將解禁美企對華為供貨

2019-07-10 09:43

裴金佳：陸仍是台商最佳選擇

2019-07-10 00:29

中國網民翻牆 3成VPN業者卻被中資掌控

2019-07-09 20:42

中共外長王毅訪波蘭 華為宣布波蘭投資

2019-07-09 17:31

滬指低收5點 兩連跌

2019-07-09 15:47

大陸央行：加密貨幣Libra必須納入央行監管框架

2019-07-09 14:40

鬥魚公布美國上市計劃 集資6.29億美元

2019-07-09 14:31

貿易戰衝擊一帶一路 中共對外野心可能受阻

2019-07-09 14:29

兩岸四地消費者信心指數 香港敬陪末座

2019-07-09 13:28

人民幣中間價上調28點 不開展逆回購操作

2019-07-09 10:47

陸股開市後穩健 金融鋼鐵股翻紅

2019-07-09 10:44

上海強調一體化 「我是長三角人」

2019-07-09 02:11
看更多

熱門文章

影／蒙古人這樣牧馬！萬馬奔騰成漩渦 空拍好壯觀

2019-07-11 08:08

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

「還記得我嗎」摑掌男一審判決出爐 母崩潰倒地大哭

2019-07-11 15:43

寶礦力挺反送中？港狂買 陸抵制

2019-07-11 00:06

寶礦力挺反送中？陸偶像女團GNZ48終止合作

2019-07-11 10:24

收緊對影視作品限制 陸嚴打「三劇一高」

2019-07-11 09:14

陸慷將轉任陸外交部美大司長 華春瑩接新聞司長

2019-07-11 14:09

中共黨媒：對台軍售「化整為零」 美國明知故犯

2019-07-11 09:54

三峽大壩傳變形 中國遊客背書：雄偉堅固祖國讚

2019-07-11 11:46

美對台軍售 新華社：「以武拒統」難逃失敗下場

2019-07-11 14:18

夫絕望6連吼刹車 妻油門當刹車連傷7人

2019-07-11 10:33

獐子島涉嫌財務造假 董事長吳厚剛終身市場禁入

2019-07-10 21:07

港反送中欲遍地開花 但在地方受阻

2019-07-11 11:34

BBC：蔡出訪再次過境美 折射中美台三方博弈關係

2019-07-11 09:32

帶走屋主9歲童租客夫婦跳湖亡 孩子離奇失蹤

2019-07-11 12:30

平潭- 高雄 海上客運航線 今開通

2019-07-11 01:46

路透社：中國今年經濟增幅6.2% 近30年來新低

2019-07-11 15:07

陸首艘自製極地冰船「雪龍2號」加入南極考察

2019-07-11 13:58

大陸房市調控 下半年趨嚴

2019-07-11 01:31

香港高鐵新增連接中國大陸14城市

2019-07-11 13:39

香港無線廣告事件 寶礦力製造商發聲明致歉

2019-07-11 02:10

香港TVB：寶礦力抽廣告是打壓 極度遺憾

2019-07-10 22:46

不只禁中共代理人 陸委會：支持將外國代理人納入規範

2019-07-11 17:06

全程78分鐘 寧波至紹興 城際列車開通

2019-07-11 01:50

稱網軍氾濫 陸天涯社區宣布即日起整治

2019-07-11 12:31

林鄭施政報告 開始公眾諮詢

2019-07-11 00:08

秋雨牧師王怡消失7個月 律師證實即將偵查期滿

2019-07-11 13:04

天津首例 台灣民眾大愛 器捐造福7人

2019-07-11 01:54

色盲男造假幣想掙錢 川警酸「用不出去啦」

2019-07-11 12:26

蘇州銀彈吸人才：頂尖團隊可獲逾2億經費 上不封頂

2019-07-11 15:50

中興通訊在歐洲啟動 網路安全實驗室

2019-07-10 22:12

26位台青法律人才 上海歷練

2019-07-11 01:50

影／護反送中「藍儂牆」被挨13拳 受傷義工為跆拳道黑帶

2019-07-11 15:03

電商平台唯品會收購 奧特萊斯運營商杉杉商業

2019-07-10 21:48

反送中影響 TVB承認有客戶想暫停廣告

2019-07-10 22:46

內外需疲弱 PPI探三年低點

2019-07-10 23:26

瘦身進行式 安邦集團4.6兆資產正剝離

2019-07-11 15:31

高鐵香港段直達大陸 增14站點

2019-07-11 01:46

大家保險集團成立 受讓安邦部分保險業務及資產負債

2019-07-11 09:55

天安門文件解密：老布希兩度函鄧小平 促寬待學生

2019-07-11 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top