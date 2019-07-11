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瘦身進行式 安邦集團4.6兆資產正剝離

2019-07-11 15:31聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸銀保監會副主席梁濤4日表示，安邦集團的風險處置工作已取得階段性成效，目前已經有超過人民幣1兆元（約新台幣4.6兆元）的各類資產已經或正在剝離。

同一日，安邦旗下的健康險公司「和諧健康」與安邦正式分手，和諧健康公布的關於變更公司股東有關情況公告顯示，原股東安邦財險、安邦集團，出清持有的和諧健康全部100%股權，福佳集團將受讓51%股權成為控股股東。

第一財經日報報導，2018年2月23日，銀保監會依法對安邦保險集團實施監管，這家總資產約人民幣2兆元的保險集團開始重組之路；今年2月，銀保監會將原本一年的接管期延長至2020年2月22日。

梁濤在4日召開的國新辦新聞發布會上表示，監管以來，銀保監會主要採取保穩定、瘦身、糾偏、以及推動重組4方面監管措施。

其中，在瘦身方面，透過公開掛牌等形式，堅決處置出清與保險主業協同性不強的海外資產，還有非核心的金融牌照，目前已經有超過人民幣1兆的各類資產已經或正在剝離，公司資產規模有了明顯下降。

在糾正錯誤的發展方式上，針對原來安邦主要是發行的一些中短期理財型產品，透過採取措施，持續降低中短期理財性產品的規模和占比，到今年年底，預計占比不會超過15%，推動公司全面回歸保險主業。

公告顯示，經安邦保險集團接管工作組審議通過，安邦保險集團和安邦財產保險，將悉數轉讓所持和諧健康的股份，這也成為了安邦保險集團接受接管之後首家進行股權處置的保險子公司。

股份轉讓前，安邦財險和安邦保險集團分別持有和諧健康77.698%及22.302%的股份。股東轉讓完成後，安邦保險集團和安邦財險將退出和諧健康的股東行列。

在轉讓安邦所持和諧健康股份之前，安邦也已經處置了一批金融牌照。

2018年5月，安邦接管工作組就掛牌轉讓了世紀證券91.65%股權，最終由廈門國貿與前海金控組成了聯合體，以掛牌底價人民幣35.59億元聯合受讓。

2018年11月，由安邦人壽和成都農商行共同設立的邦銀金融租賃被掛牌出售，今年2月中原銀行聯合協力廠商河南萬松，以掛牌底價人民幣47.35億元拿下100%股權，安邦退出。

在不動產平臺方面，2018年5月，安邦以零對價形式，將旗下邦邦置業的50%股權轉讓給遠洋集團附屬公司遠洋地產。

另外，去年安邦就旗下各子公司持有的重倉股，進行集中式的內部轉讓，涉及到金地集團、民生銀行、招商銀行、金風科技、同仁堂、萬科A等上市公司股份，經過轉讓後，上市公司重倉股向安邦人壽進一步集中。

大陸銀保監會副主席梁濤。圖／國新辦
大陸銀保監會副主席梁濤。圖／國新辦
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