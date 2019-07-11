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大家保險集團成立 受讓安邦部分保險業務及資產負債

2019-07-11 09:55聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸銀保監會11日在官網公告，中國保險保障基金、中石化、上汽共同出資的大家保險集團正式獲批成立，依法受讓安邦人壽、安邦養老和安邦資管股權，並設立大家財險，依法受讓安邦財險的部分保險業務、資產和負債。

位於北京永安里地鐵站附近的安邦保險集團大廈，在摘牌一段時間後，11日換上新的名字「大家保險集團」，代表叱吒一時的安邦保險集團已變成歷史。

銀保監會公告指出，大家保險集團註冊資本人民幣203.6億元，將做好安邦集團存量保單兌付工作，全面履行保險合約義務，切實保障保險消費者及各有關方面合法權益，重組完成後，安邦集團將不展開新的保險業務。

銀保監會表示，大家保險集團的設立，代表安邦集團風險處置工作取得階段性成果，接管期間，安邦接管組將推動大家保險集團依法參與安邦集團重組，立足保險主業，為社會公眾提供健康、養老和財富管理一攬子保障服務，按照既定方向，積極引入合格戰略投資者，切實保護保險消費者和各方面合法權益。

此外，根據大家保險集團官微顯示，大家保險集團經營範圍為投資並持有保險機構和其他金融機構的股份;監督管理控股投資企業的各種國內、國際業務;國家法律法規允許的投資業務及保險資金運用業務;經中國銀保監會批准的保險業務;經中國銀保監會及國家有關部門批准的其他業務。

根據國家企業信用信息公示系統顯示，大家保險集團有限責任公司已於2019年6月25日成立，註冊資本為人民幣203.6億元，法定代表人為何肖鋒。

註冊資訊顯示，大家保險集團的股東方包括，法人股東上海汽車工業集團總公司，認繳金額人民幣2.49億元，持股占總股份比例1.22%；企業法人中國石油化工集團有限公司，認繳金額人民幣1.11億元，持股占總股份0.55%。

企業法人中國保險保障基金有限責任公司，認繳金額人民幣200億元，為第一大股東，持股占總股份的98.23%。以上認繳出資日期均為6月30日。

2018年2月23日，原中國保監會依法對安邦集團實施接管，接管期初定一年，安邦集團接管工作小組曾表示，將積極引入優質社會資本，完成股權重整，保持安邦集團民營性質不變。由於安邦集團體量過大，今年2月，銀保監會將原本一年的接管期延長至2020年2月22日。

大陸銀保監會截圖
大陸銀保監會截圖
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大家保險集團11日上午在北京舉行揭牌儀式。圖/澎湃新聞
大家保險集團11日上午在北京舉行揭牌儀式。圖/澎湃新聞
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