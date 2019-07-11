親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

網信辦傳入股華爾街見聞

2019-07-11 01:32經濟日報 記者賴錦宏／綜合報導

中國財經網站華爾街見聞今年兩度遭整改，公司網站及App從6月10日被封鎖至今。 ...
中國財經網站華爾街見聞今年兩度遭整改，公司網站及App從6月10日被封鎖至今。 網路照片
分享
大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）擬入股中國大陸知名財經網站「華爾街見聞」。「華爾街見聞」會員數高達1.8億人，在財經新聞領域具有影響力，但6月因刊登過多時政新聞，被大陸官方要求下架整改，這也是其今年以來第二次被要求整改，網站直接被封鎖至今。

綜合香港信報、「南華早報」引述消息人士的報導，大陸網信辦計劃獲取「華爾街見聞」運營商上海「阿牛信息科技公司」具有超級投票權的「特別管理股權」。

報導指出，這些少數股權有可能通過當地的國有資產監管機構或政府支持的投資基金持有。

華爾街見聞是大陸財經媒體中知名度較高，內容也經常被轉載的網站，除了即時的財經新聞，也刊登分析和評論性文章，包括對國際財經動態和中國經濟政策的分析。

「華爾街見聞」日前宣布，依據大陸有關部門要求，「華爾街見聞」的網站和App自6月10日起下線整改，未來會按照中國法律法規，逐一落實整改要求，「深入自查自糾」，以嚴肅認真的態度，全面加強網站業務和人員管理，爭取早日恢復上線。

今年3月，上海市政府網信辦也曾對阿牛信息科技提出行政罰款、負責人遭約談，原因是其所經營的「華爾街見聞」違規刊載新聞訊息，內容導向有偏差，擾亂網絡訊息傳播秩序。

外傳可能是因為「華爾街見聞」刊登過多時政新聞，沒有符合財經新聞範圍才遭整改。

華爾街上海香港

相關新聞

大陸房市調控 下半年趨嚴

2019-07-11 01:31

陸鮮果豬肉飆漲 6月CPI漲2.7 %

2019-07-11 01:48

南方電網規劃五年內 投資珠三角1700億元

2019-07-11 01:48

24國家和地區曬寶 兩亞珠寶最夯

2019-07-11 01:48

「華爾街見聞」創辦人曾派駐美國 採訪過柏南克股神

2019-07-11 01:33

大陸房市 地方未落實三穩...問責

2019-07-11 01:32

大陸穩外貿 充實社保基金

2019-07-10 23:26

內外需疲弱 PPI探三年低點

2019-07-10 23:26

陸上半年海外併購 減逾70%

2019-07-10 23:26

中興通訊在歐洲啟動 網路安全實驗室

2019-07-10 22:12

電商平台唯品會收購 奧特萊斯運營商杉杉商業

2019-07-10 21:48

獐子島涉嫌財務造假 董事長吳厚剛終身市場禁入

2019-07-10 21:07

周小川：Libra代表數位貨幣趨勢 中國應未雨綢繆

2019-07-10 14:45

滬指半日近平收 深成指微跌1點

2019-07-10 13:47

兩岸四地消費信心 香港墊底 5年最差

2019-07-10 13:36

富比世：消費電子生產線移出中國的7大難題

2019-07-10 13:17

「華爾街見聞」遭整改後 傳大陸網信辦考慮入股

2019-07-10 11:53

中國加快ETC布建 新唐下半年大啖ETC商機

2019-07-10 11:17

中國6月CPI年增2.7% 豬肉漲逾2成

2019-07-10 11:02

陸股開盤走穩 水泥金融股向上

2019-07-10 09:58

人民幣中間價下調3點 連13天暫停逆回購

2019-07-10 09:56

中國大陸6月CPI升2.7% 符合市場預期

2019-07-10 09:51

美國商務部：不對國安威脅下 將解禁美企對華為供貨

2019-07-10 09:43

裴金佳：陸仍是台商最佳選擇

2019-07-10 00:29

前人行官員發文：人民幣維穩 有利經濟轉型

2019-07-09 23:56

陸債吸金 外資連七月加碼

2019-07-09 23:02

陸上市券商6月業績 報捷

2019-07-09 23:02

大陸快遞黑名單 劍指FedEx

2019-07-09 23:02

中國網民翻牆 3成VPN業者卻被中資掌控

2019-07-09 20:42

中共外長王毅訪波蘭 華為宣布波蘭投資

2019-07-09 17:31

滬指低收5點 兩連跌

2019-07-09 15:47

大陸央行：加密貨幣Libra必須納入央行監管框架

2019-07-09 14:40

鬥魚公布美國上市計劃 集資6.29億美元

2019-07-09 14:31

貿易戰衝擊一帶一路 中共對外野心可能受阻

2019-07-09 14:29

兩岸四地消費者信心指數 香港敬陪末座

2019-07-09 13:28

人民幣中間價上調28點 不開展逆回購操作

2019-07-09 10:47

陸股開市後穩健 金融鋼鐵股翻紅

2019-07-09 10:44

上海強調一體化 「我是長三角人」

2019-07-09 02:11

貿易型總部 137家落戶上海

2019-07-09 02:11
看更多

熱門文章

打破僵局！中美高層通話了 美豁免中110項關稅

2019-07-10 13:41

華春瑩「消失」4個月 港媒：正在黨校學習

2019-07-10 09:55

真人花木蘭額頭有「華為logo」、爸神似習近平…大陸吵翻天

2019-07-10 10:00

香港反送中 中國有人羨慕「我們沒這樣的機會」

2019-07-10 14:17

大媽瘋搶馬拉松補給品 以為「這是白送的」

2019-07-10 11:05

福建平潭11日開通至高雄海上客運航線

2019-07-10 19:50

武夷山機場下暴雨變「野生動物園」 有蛇有魚有黑麂

2019-07-10 16:09

梅州「客家幫」全滅 前統戰部長一審判無期徒刑

2019-07-10 14:11

陸首創「一個人」火鍋 為單身狗打造私密空間

2019-07-10 16:36

大陸導演拍「慰安婦」紀錄片票房破億 反遭家屬勒索

2019-07-10 15:32

美國商務部：不對國安威脅下 將解禁美企對華為供貨

2019-07-10 09:43

香港網民發起抵制TVB 寶礦力傳抽廣告

2019-07-10 13:16

台流返台人數增加 海基會：去年較2016年增加近兩倍

2019-07-10 17:30

環球時報點名黎智英何韻詩：挾洋自重 賣港賣國

2019-07-10 11:17

南寧警方偵破特大傳銷案 逮獲543人涉案近億元

2019-07-10 10:53

憂再現周子瑜事件 陸學者：北京應慎防突發影響

2019-07-10 13:17

香港「藍儂牆」遍地開花 便利貼成港人抗議新武器

2019-07-10 10:52

中共黨報：美對台軍售是危險遊戲 台海局勢更趨嚴峻

2019-07-10 11:21

中國大陸出身…港大校長批反送中示威者 學生轟可恥

2019-07-10 13:34

公安局長投資色情場所 充當保護傘遭雙開

2019-07-10 13:55

獐子島涉嫌財務造假 董事長吳厚剛終身市場禁入

2019-07-10 21:07

回應5訴求 港特首：送中條例已壽終正寢

2019-07-10 00:27

富比世：消費電子生產線移出中國的7大難題

2019-07-10 13:17

香港區選擬引「確認書」 黃之鋒抗議

2019-07-10 13:39

中國加快ETC布建 新唐下半年大啖ETC商機

2019-07-10 11:17

拒讓兒失去家庭…秋雨教會信徒1家6口 赴台尋來美庇護

2019-07-10 14:18

中美貿易談判恢復期間 中共將大量購買美國農產品

2019-07-10 10:42

中國官方打擊秋雨教會 1/5會眾都曾被拘

2019-07-10 14:20

超照騙！半年打賞直播主逾百萬 見到本尊內心只剩「…」

2019-07-10 17:08

沙田遊行周日登場 新增「反DQ」訴求

2019-07-10 13:40

「華爾街見聞」遭整改後 傳大陸網信辦考慮入股

2019-07-10 11:53

有魚、有蛇、有黑麂…武夷山暴雨 機場淹成動物園

2019-07-10 17:07

之前疑有糾紛…河南官員深夜帶隊拆遷 被屋主開車撞死

2019-07-10 17:07

中美海軍高層視訊會議 探討減少兩軍誤判

2019-07-10 11:10

劉鶴與賴海哲、米努勤通話 將重啟貿易談判

2019-07-10 09:30

港示威者公開張貼警員身分資料 遭撕去

2019-07-10 10:45

周小川：Libra代表數位貨幣趨勢 中國應未雨綢繆

2019-07-10 14:45

登陸150家電視台 「三星堆．榮耀覺醒」將開播

2019-07-10 09:29

港團促美通過 香港人權法案

2019-07-10 13:35

中國大陸6月CPI升2.7% 符合市場預期

2019-07-10 09:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top