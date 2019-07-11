網信辦傳入股華爾街見聞

2019-07-11 01:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



中國財經網站華爾街見聞今年兩度遭整改，公司網站及App從6月10日被封鎖至今。 網路照片 分享 facebook 大陸國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦）擬入股中國大陸知名財經網站「華爾街見聞」。「華爾街見聞」會員數高達1.8億人，在財經新聞領域具有影響力，但6月因刊登過多時政新聞，被大陸官方要求下架整改，這也是其今年以來第二次被要求整改，網站直接被封鎖至今。

綜合香港信報、「南華早報」引述消息人士的報導，大陸網信辦計劃獲取「華爾街見聞」運營商上海「阿牛信息科技公司」具有超級投票權的「特別管理股權」。

報導指出，這些少數股權有可能通過當地的國有資產監管機構或政府支持的投資基金持有。

華爾街見聞是大陸財經媒體中知名度較高，內容也經常被轉載的網站，除了即時的財經新聞，也刊登分析和評論性文章，包括對國際財經動態和中國經濟政策的分析。

「華爾街見聞」日前宣布，依據大陸有關部門要求，「華爾街見聞」的網站和App自6月10日起下線整改，未來會按照中國法律法規，逐一落實整改要求，「深入自查自糾」，以嚴肅認真的態度，全面加強網站業務和人員管理，爭取早日恢復上線。

今年3月，上海市政府網信辦也曾對阿牛信息科技提出行政罰款、負責人遭約談，原因是其所經營的「華爾街見聞」違規刊載新聞訊息，內容導向有偏差，擾亂網絡訊息傳播秩序。

外傳可能是因為「華爾街見聞」刊登過多時政新聞，沒有符合財經新聞範圍才遭整改。