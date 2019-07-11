大陸房市調控 下半年趨嚴

2019-07-11 01:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



大陸房市下半年調控將趨嚴。圖為興建中的山西太原市大樓。 中新社 分享 facebook 中國人民銀行旗下「金融時報」發文釋出訊息指出，下半年大陸房市調控趨嚴，房貸利率或繼續上調，炒房不划算。

文章引據最新數據反映上述這個大趨勢。融360大數據研究院9日發布的監測數據顯示，6月大陸全國首套房貸款平均利率為5.42%，較5月的5.41%略有上漲；二套房貸款平均利率為5.75%，同樣高於5月的5.74%。這意味今年以來房貸利率連降的趨勢終止，開始回彈。

除了6月銀行房貸利率在年內首度出現回彈，房貸利率持平和上漲銀行家數則大幅增加。

在融360大數據研究院監測的35個城市的533家銀行分（支）行中，除停貸銀行外，有422家銀行首套房貸款利率持平，較5月增加28家，占比79.2%；66家銀行利率上漲，較上月增加了39家；房貸利率下降的銀行則是從5月的108家減少至44家。

另根據中原地產研究中心統計的今年上半年大陸全國房地產調控次數為251次，比去年上半年的192次，增加31%。

調控的趨嚴也反映到房貸利率上。融360大數據研究院分析師李萬賦表示，6月房貸利率的波動較大，且頻率較快。天津、南寧等城市剛短暫下調一個月，又將利率調高，部分銀行在同一個月先是調高房貸利率，後又表示額度吃緊，暫時無法放款。

對於未來的趨勢，李萬賦認為，下半年，銀行的信貸資金普遍比上半年吃緊，再加上熱門城市的房地產調控等，預計接下來會有更多城市和銀行加入房貸利率上調的大軍中，企業方面泰禾等後市佳。

大陸經濟日報也發文分析，銀保監會約談和指導部分信託公司，本意即是要透過控制房地產信託業務規模，在融資方面對房企及其軒居等項目予以約束，進從源生頭上控制房地產規模。

文章分析，銀保監有今日的舉動是表明對房企的調控已由銷售端延伸至融資端。調控的目的和意義，就是要透過控制房地產信託業務規模，在融資方面對房企及其項目予以其約束，進而盡快從源頭上控制房地產規模，防止出現商品房積壓，不樂見房市泡沫的目的。