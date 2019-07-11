24國家和地區曬寶 兩亞珠寶最夯

2019-07-11 01:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「2019中國昆明國際石博覽會」10日在昆明開幕，各種奇珍異石紛紛亮相，吸引民眾參觀選購。 （中新社） 分享 facebook 「2019中國昆明國際石博覽會」10日開幕。以緬甸翡翠、斯里蘭卡藍寶石、阿富汗青金石等為代表的東南亞、南亞珠寶集中亮相，受到中國大陸消費者的青睞。

中新社報導，本屆石博會，設置了國際館、珠寶玉石館、珠寶文化藝術周展示館、綜合館、黃龍玉館、觀賞石館、台灣精品館等7大展區，展覽面積達6.5萬平方公尺。

其中，國際館集中展示來自東南亞、歐美、非洲的24個國家和地區的珠寶玉石。斯里蘭卡的彩寶、緬甸的翡翠琥珀、阿富汗的青金石、波蘭的海琥珀、南非的舒俱來石等悉數亮相。最受到消費者的青睞，莫過於緬甸翡翠和斯里蘭卡彩寶。

談到緬甸翡翠，雲南消費者並不陌生。無論是在「中國-南亞博覽會」或是昆明石博會等展會上，還是昆明、瑞麗、騰沖、景洪等地的玉石街、玉器城中，緬甸翡翠都是常見的受歡迎玉石。

「雲南市場上的翡翠玉石絕大部分進口自緬甸。」翡翠商人黃冬明說，雖然近年來，整個翡翠市場表現平平，但中國大陸依然是全球最大的翡翠消費市場。在翡翠直播、電商等新銷售模式的刺激下，中國大陸翡翠消費更趨平民化。

來自斯里蘭卡的藍寶石、紅寶石等彩寶，則憑藉絢爛的色彩，受到女性消費者的追捧，成為展會上的「新寵」。

業內人士稱，隨著中國大陸彩寶市場的逐漸成熟，愈來愈多的消費者認識到：買珠寶除了可選鑽石，還有各種天然彩色的寶石。未來，中國大陸將成為全球重要的彩寶消費市場。