陸鮮果豬肉飆漲 6月CPI漲2.7 %

2019-07-11 01:48 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家統計局10日發布數據，2019年6月份，大陸居民消費價格同比上漲2.7%，水果價格居高不下是帶動CPI上漲的主因之一。圖為山西太原的消費者在超市選購蔬菜。 中新社 分享 facebook 大陸國家統計局10日發布數據，6月份，中國大陸居民消費價格（CPI）同比上漲2.7%，至此，CPI漲幅已連續4個月超過2%。其中，鮮果價格上漲42.7%，豬肉價格上漲21.1%，是6月份CPI上漲的主因。專家預期，5、6月份是全年CPI高點，此後將會有回落。

中新社報導，在豬肉、水果等食品價格帶動下，中國大陸6月份CPI漲幅與5月持平。大陸國家統計局城市司處長董雅秀表示，鮮果價格上漲42.7%，漲幅比上月擴大16.0個百分點，影響CPI上漲約0.71個百分點，除氣候等因素影響外，去年同期價格較低也是漲幅擴大原因之一；豬肉價格上漲21.1%，漲幅比上月擴大2.9個百分點，影響CPI上漲約0.45個百分點。

圖為山西太原的消費者在超市選購水果。 中新社 分享 facebook

當月，非食品價格上漲1.4%，影響CPI上漲約1.10個百分點。其中，醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別上漲2.5%、2.4%和1.6%，合計影響CPI上漲約0.84個百分點。

從環比看，6月份，中國大陸CPI由上月持平轉為下降0.1%。其中，食品價格下降0.3%，影響CPI下降約0.06個百分點；非食品價格下降0.1%，影響CPI下降約0.05個百分點。

董雅秀透露，在食品中，西瓜和桃子等水果集中上市價格下降，但蘋果和梨價格繼續上漲且漲幅較高，加之南方部分地區多次強降水影響採摘和運輸，火龍果和菠蘿等水果價格上漲，全大陸鮮果價格上漲5.1%，影響CPI上漲約0.11個百分點，目前價格水平處於歷史高位。

展望未來物價走勢，交通銀行首席經濟學家連平認為，當前數據顯示總需求對物價拉動作用並不明顯，經濟中不存在顯著通膨風險。下半年CPI翹尾因素明顯下降及增值稅減稅效應或將一定程度上對沖豬肉價格上漲對CPI同比漲幅的影響，預計年內CPI同比平均漲幅將控制在2.5%以內。

另外，2019年6月份，中國工業生產者出廠價格（PPI）同比持平，環比下降0.3%；工業生產者購進價格同比下降0.3%，環比下降0.1%。上半年，中國大陸的PPI比去年同期上漲0.3%，工業生產者購進價格上漲0.1%。