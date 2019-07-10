滬指連跌3天 低收12點

2019-07-10 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸股市今天下滑，上證指數收跌12點，連續第3日走軟。兩市成交合計縮減至3316億元(人民幣‧下同)。

上證指數今早高開6點，早段由升轉跌，尾段跌幅略為擴大，全日收市報2915點，跌12點或0.44%，最多跌20點或0.69%，低見2908點；最多升8點或0.29%，高見2936點，成交1412.36億元。

深成指亦高開低收，收市報9166點，跌32點或0.35%，最低見9130點，跌68點或0.74%；高見9239點，升40點或0.44%，成交1903.64億元。

滬深300指數報3786點，跌6點或0.17%；創業板指數報1510點，跌7點或0.48%。

各板塊普遍疲弱，水泥、有色金屬股挫逾2%；鋼鐵股挫逾1%；化工、房地產、電力、煤炭、石油、金融股偏軟；飛機製造股則逆市漲逾1%。

中共國家統計局公布，6月份，居民消費價格指數(CPI)按年升2.7%，符預期。