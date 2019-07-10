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周小川：Libra代表數位貨幣趨勢 中國應未雨綢繆

2019-07-10 14:45聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

中國人民銀行前行長、中國金融學會會長周小川9日在「中國外匯管理改革與發展」研討會表示，未來可能會出現更國際化、全球化的貨幣，也是強勢貨幣，導致主要貨幣和其產生兌換關係；這個東西並不一定是Libra，但 Libra的發展方向代表數位貨幣的趨勢，從最近幾年的趨勢看，會有不少機構和人員試圖建立更有利全球化的貨幣。

他並建議，對這樣的趨勢的研究應該趁早，也可借鑑香港「貨幣局」的港幣發行制度，對數位貨幣的發行方要求 100% 擔保。

澎湃新聞網報導，由大陸國家外匯管理局外匯研究中心和中國金融40人論壇9日聯合舉辦「中國外匯管理改革與發展」研討會上，周小川就「Libra的出現會對外匯研究提出新的挑戰和新的議題」發表主題演講。

周小川表示，Libra 提出一個想法，這會對現有體系產生衝擊，企圖盯住一籃子貨幣的想法，也代表未來可能出現全球化貨幣的趨勢。這是類似 SDR變種的替代方案，在人民幣本外幣趨同和一體化的進程，在人民幣的國際化進程，需要考慮這種趨勢的壓力和影響。他強調，保持強勢貨幣地位，或許人民幣整個國際化、全球化過程中讓中國處於有利地位，中國的研究機構應當「未雨綢繆」，提出自己的解決方案。

對於人民幣應如何應對此未來趨勢？周小川認為，未雨綢繆提前做政策研究很有必要；需要在政策研究和儲備有前瞻性準備，可能發生危機時盡量減少自己的軟肋，這是金融前瞻研究應關注的方向。

周小川也指出，Libra受重視跟全球美元化趨勢分不開，未來可能成為強勢貨幣，進而侵蝕弱勢貨幣，這跟美元動態有些類似；實際上是強勢貨幣取代、侵蝕弱勢貨幣的問題。在強勢貨幣影響下，弱勢貨幣國家的資本可能會流向強勢貨幣地區，尋找安全港。就現階段來說，全球強勢貨幣主要是美元，美元化過程也一直在進行。極端一些的例子例如非洲某國，已經廢除本幣，轉而使用美元為貨幣了；而在中東歐、中亞等地區也出現較明顯的美元化趨勢。

周小川指出，Libra相比之前的數位貨幣有兩大進步，在過去加密貨幣的基礎上，至少有兩方面改進：第一，吸收了以往加密貨幣嘗試急於求成的教訓，避免幣值大幅波動和投機成分；第二，Libra 瞄準跨境領域的硬需求，尤其是針對發展中國家來說，跨境匯款仍然有時間、成本的障礙，因此瞄準這個難點。

具體而言，周小川指出，第一個進步是避免加密貨幣急於投機賺錢的弊端。人行如果進行加密貨幣研究，可參考香港的經驗，香港金管局發鈔可由商業銀行發行（不一定是中央銀行），但要依照一定的港幣匯率，準備100%備付證明書。第二個進步是改善跨境支付的問題，Libra在先進國家似乎優勢不大，而對發展中國家的影響更大些。

周小川補充表示，Libra抓住了過去跨境匯款不方便的弱點，提出自己的跨境方案。在先進國家之間，隨著swift應用，跨境支付的問題並不顯著；但是對一些小型國際組織以及落後的發展中國家來說，匯款、尤其移民和移民勞工的匯款，辦理跨境支付確實存在交易費率較高，時間較長的問題。

雖然有進步，但也有問題。周小川認為，Libra會有反洗錢的問題，且 Libra的儲備資產應如何託管？向什麼機構託管也有可討論的地方；對其能不能成功，現在還不知道，但有了這個想法就會對現有制度產生衝擊。他說，未來也可能會出現新的全球化貨幣，在全球流通和使用，可能不是 Libra，Libra也可能會被更好、更嚴格、更有效率的全球化貨幣取代。

中國人民銀行前行長周小川認為Libra的發展方向代表數位貨幣的趨勢。（法新社）
中國人民銀行前行長周小川認為Libra的發展方向代表數位貨幣的趨勢。（法新社）
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