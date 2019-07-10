滬指半日近平收 深成指微跌1點

2019-07-10 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸股市今天上午個別發展。上證指數高開6點後，早段由升轉跌，其後在上日收市位附近窄幅上落，半日收跌不足1點。

上證指數半日收報2927點，跌不足1點或0.02%，早段最多跌10點或0.35%，低見2917點；最多升8點或0.29%，高見2936點，成交785.57億元(人民幣‧下同)。

深成指收報9196點，跌1點或0.02%，低見9171點，跌26點或0.29%；高見9239點，升40點或0.44%，成交1063.16億元。

滬深300指數收報3797點，升4點或0.12%；創業板指數收報1517點，跌不足1點或0.01%。

各板塊個別發展，水泥、有色金屬股挫逾1%；鋼鐵、石油、電力、房地產、化工、煤炭股偏軟；飛機製造股則漲逾2%；金融股靠穩。

中共國家統計局公布，6月份，居民消費價格指數(CPI)按年升2.7%，符合市場預期。