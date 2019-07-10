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港逃犯條例爭議
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《黑鏡》劇情成真？ 社會信用體系即將籠罩香港

兩岸四地消費信心 香港墊底 5年最差

2019-07-10 13:36世界日報 記者羅印／香港10日電

今年第二季兩岸暨港澳消費者信心指數在北京發布，中國大陸以100.4居首，澳門以89.64居次，台灣為82.9排第三，香港消費者信心指數則以77.7「墊底」，也是5年來最差。經濟學者關焯照認為，若（反送中）示威行動持續，未來香港信心指數下跌幅度將更大。

綜合媒體報導，與今年第一季相比，兩岸暨港澳消費者信心指數均下降。香港和澳門分別下降3.3和0.74；大陸和台灣分別下降3.78、2.54。

數據顯示，香港消費者信心總指數處於近五年來的最低水準，各項分指數皆低於100，反映港人對各方面均缺乏消費信心。其中，經濟發展信心指數跌幅最大，指數為79.2，年跌23.5%。而港人對購買房屋最欠缺信心，指數僅為51.1。

香港地區的數據是由香港城市大學負責收集及分析，在5月31日至6月30日期間，以電腦隨機抽樣及電訪形式，訪問1005位香港成年人。

香港經濟學者關焯照認為，香港整體消費者信心指數下跌，主要受內部矛盾及外部的貿易戰影響，若（反送中）示威行動持續，未來數月信心指數下跌幅度可達雙位數。

珠海學院商學院院長何濼生指出，示威行動已影響國際投資者信心，紛紛暫緩在港增設投資項目。

消費者信心指數取值在0至200之間，低於100，表示受訪者「信心不足」，高於100，則表明「有信心」。此次調查和編製由首都經濟貿易大學、中央財經大學、香港城市大學、澳門科技大學和台北醫學大學合作完成。

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