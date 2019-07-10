親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「傑尼斯」的多桑：打造平成男偶像兵團的喜多川傳奇

曾開槍射警要犯陳宏宗 今晨嘉義拒捕連開4槍遭警擊斃

人民幣中間價下調3點 連13天暫停逆回購

2019-07-10 09:56聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

人民幣兌美元中間價報6.8856，較上日中間價6.8853，下調3點。

中間價較上日午4時30分收市6.8846，低10點；較上日晚11時30分夜盤收市6.888，高24點。

人民銀行公開市場連續第13日暫停逆回購操作。

人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不開展逆回購操作。據此計算，單日將淨回籠200億元人民幣。

據路透統計，本周公開市場逆回購到期規模為2200億元人民幣，其中今日到期200億元，後兩日到期量均為1000億元。

人民幣兌美元中間價報6.8856 ，下調3點。（每日頭條）
人民幣兌美元中間價報6.8856 ，下調3點。（每日頭條）
分享

人民幣人民銀行
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

陸債吸金 外資連七月加碼

2019-07-09 23:02

陸股開盤走穩 水泥金融股向上

2019-07-10 09:58

裴金佳：陸仍是台商最佳選擇

2019-07-10 00:29

前人行官員發文：人民幣維穩 有利經濟轉型

2019-07-09 23:56

陸上市券商6月業績 報捷

2019-07-09 23:02

大陸快遞黑名單 劍指FedEx

2019-07-09 23:02

中國網民翻牆 3成VPN業者卻被中資掌控

2019-07-09 20:42

中共外長王毅訪波蘭 華為宣布波蘭投資

2019-07-09 17:31

滬指低收5點 兩連跌

2019-07-09 15:47

大陸央行：加密貨幣Libra必須納入央行監管框架

2019-07-09 14:40

鬥魚公布美國上市計劃 集資6.29億美元

2019-07-09 14:31

貿易戰衝擊一帶一路 中共對外野心可能受阻

2019-07-09 14:29

兩岸四地消費者信心指數 香港敬陪末座

2019-07-09 13:28

人民幣中間價上調28點 不開展逆回購操作

2019-07-09 10:47

陸股開市後穩健 金融鋼鐵股翻紅

2019-07-09 10:44

上海強調一體化 「我是長三角人」

2019-07-09 02:11

貿易型總部 137家落戶上海

2019-07-09 02:11

東亞博覽會 總交易額逾57億

2019-07-09 02:11

借力茶博會 台商闢內蒙市場

2019-07-09 02:11

深圳 全方位推廣5G技術

2019-07-09 02:08

匯豐預測 2025大灣區市場規模將翻倍

2019-07-09 02:08

陸車廠：下半年別太樂觀

2019-07-08 23:30

瑞幸攻茶飲 槓網紅奶茶

2019-07-08 23:30

人民幣官價嚴守6.9

2019-07-08 23:30

陸外匯存底 連三月增長

2019-07-08 23:30

怕貿易戰波及 中國金融界：人民幣要加快全球化

2019-07-08 20:03

滬指低收2.6% 失3000關

2019-07-08 16:54

遊戲直播平台鬥魚 傳下周三納斯達克上市

2019-07-08 15:28

中國外匯存底創14個月新高 增182億美元

2019-07-08 12:58

滬深股市半日挫2.5%

2019-07-08 12:25

新城瀕危 劉鑾雄旗下券商逆勢買入

2019-07-08 11:53

中國八大鋼企調查鐵礦石價格異常飆升

2019-07-08 10:26

人幣中間價大幅下調184點

2019-07-08 10:20

滬深股市開市後挫1%

2019-07-08 09:54

垃圾分類商機 台州垃圾桶供不應求

2019-07-08 01:59

變廢為寶 德陽設首座沼氣發電廠

2019-07-08 01:59

兩岸青年招聘會 釋千名職缺

2019-07-08 01:59

205位台灣大學生 赴昆山實習

2019-07-08 01:59

大灣區 擬設天然氣交易機構

2019-07-08 01:59
看更多

熱門文章

美女校花睡了40多名領導 從小科員升到副市長

2019-07-09 17:57

影╱逃犯條例「壽終正寢」 林鄭月娥承認工作完全失敗

2019-07-09 10:23

影／ 何韻詩聯合國演說 90秒發言被中方打斷兩次

2019-07-09 12:23

影／陸服飾老董跨海來台尋生母 母子兩岸分離72年

2019-07-09 15:35

紐時評論反送中：習近平可能以強硬手段對付香港

2019-07-09 11:10

香港特首林鄭月娥表示 引渡法案壽終正寢

2019-07-09 10:11

習近平：絕不做昏官、懶官、庸官、貪官

2019-07-09 22:48

陸民戴1250萬百達翡麗手表 進入大陸海關被查

2019-07-09 19:28

真人版花木蘭住土樓 中國網民傻眼

2019-07-09 12:18

何韻詩籲聯合國人權理事會開除中國 北京：妄想

2019-07-09 17:00

環時社評：美對台軍售升級 走過頭就是台灣危機

2019-07-09 15:46

在台幫買淘寶6年 涉不法匯兌13億

2019-07-10 00:28

半年刷135萬元只為見直播主 網友看到本尊秒崩潰！

2019-07-09 17:48

時速600公里！成都重慶間的超級通道已有眉目

2019-07-09 18:25

大陸官媒否認三峽大壩變形 瀑布景區暫停營業惹聯想

2019-07-09 17:29

無畏中國阻撓 何韻詩在聯合國為香港發聲全文

2019-07-09 19:58

美高層會見黎智英 中國外交部：強烈不滿

2019-07-09 16:16

窗外飛進排泄物「炸整間」 衰男出大絕反擊網友敲碗等後續

2019-07-09 16:00

中國網民翻牆 3成VPN業者卻被中資掌控

2019-07-09 20:42

龐培歐罕見會黎智英 談香港一國兩制

2019-07-09 12:13

中國外交部發言人辦 「抖」起來了！

2019-07-09 14:54

港人為逃犯條例奮力抗爭 陸民羨慕悲哀與質疑

2019-07-09 16:05

前白宮貿易助理代表：「川習會」後中美談判原地踏步

2019-07-09 14:51

林鄭月娥承認修例失敗 中國封鎖新聞

2019-07-09 14:26

不是假帳號？中國駐美大使崔天凱用推特和美國民眾互動

2019-07-09 12:06

美駐港澳總領事卸任 超刺激演講傳遭阻

2019-07-09 19:55

川妹子穿水手服被4女暴打 施暴者：穿這種衣服都要被揍

2019-07-09 17:23

國台辦：美方嚴重損害台海和平 應立即撤銷軍售案

2019-07-09 20:52

報復美國？陸郵政局：實施快遞業失信主體黑名單制度

2019-07-09 13:31

美國防部：駐港解放軍表明 不會干涉香港事務

2019-07-09 18:32

港府承認逃犯條例失敗 環時總編：大陸善意被曲解

2019-07-09 15:17

連日暴雨 湖南「泡了湯」

2019-07-10 00:21

中共外交部駐港公署 影射黎智英是民族敗類香港罪人

2019-07-09 14:38

對反送中失去耐性？ 紐時：習近平可能強硬對付香港

2019-07-10 00:39

北京要求引渡中國逃犯喬建軍 瑞典拒絕

2019-07-09 19:54

河南64村醫爆集體離職 指上級剋扣：均拿不到45元

2019-07-09 18:49

中共外交部：敦促美國立即撤銷對台軍售計劃

2019-07-09 15:56

王岐山暗批美：無論國際形勢如何變化 中國永不稱霸

2019-07-09 14:56

香港修例失敗是落實一國兩制 官媒老總被罵胡說

2019-07-09 18:29

林鄭月娥：願在不設前提下與學生代表公開對話

2019-07-09 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top