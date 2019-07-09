中共外長王毅訪波蘭 華為宣布波蘭投資

2019-07-09 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共外長王毅訪問波蘭，希望華沙為中國企業營造公正、公平的環境。計與此同時華為宣布將在未來五年內向波蘭投資7.93億美元。（澎湃新聞） 分享 facebook 據新華社報導，當地時間7月8日，中共外長王毅訪問波蘭，在華沙分別與波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）和外長查普托維奇（Jacek Czaputowicz）會面。就在王毅訪波蘭之際，華為公司波蘭分公司宣布，計劃將在未來五年內向波蘭投資7.93億美元。

在會談中，王毅呼籲波蘭和中國加強在一系列問題上的合作，並指出，中國擁有巨大市場空間，歡迎波蘭分享中國發展機遇，中國願意進口更多波蘭優質產品，並希望華沙政府為各國企業營造公正、公平、透明的營商環境。

王毅還提到，希望波蘭政府為包括中國在內的各國企業營造公正、公平、透明的營商環境。中方看好波蘭發展前景，視波蘭為共建「一帶一路」重要合作夥伴，願同波方加強中國—中東歐國家合作。波蘭是歐盟新興力量代表，希望波蘭在中歐關係中發揮建設性作用。

對此，莫拉維茨基回應稱，波方願同中方繼續平等相待，深化互信，互利合作。波方歡迎中方擴大對波貿易投資，將本著透明公開原則平等對待各國企業，堅決反對保護主義和單邊主義。

報導指出，在2018年兩國間約330億美元的貿易總額中，波蘭的出口額僅為25億美元，因此如何改變當前貿易逆差過大的問題是波蘭方面的主要關切點之一。

就在王毅訪問波蘭之際，中國華為公司波蘭分公司宣布，計劃將在未來五年內向波蘭投資7.93億美元。

據路透社9日報導，華為波蘭分公司表示，在今後五年內將計劃通過採購的方式在波蘭作出上述投資，不過報導指出，投資金額可能會受到該國是否允許華為參與5G網絡建設的影響。

「華為希望在波蘭發展和投資，但是這些投資從商業角度來看必須有意義。」報導援引華為波蘭主管Ryszard Hordynski的話說。

作為華為在中東歐-北歐地區的總部，乃至整個歐洲的重要基地，今年年初，波蘭政府對華為採取的一系列行動，曾導致了雙方出現了一些不快。

波蘭政府於今年一月逮捕了一名中國籍華為高管，指控其從事間諜活動。華為公司回應稱，該員工因個人原因在當地被查，公司決定終止同其僱傭關係。此後波蘭官員一度表示，將把華為公司排除在波蘭5G網絡構建之外。