東亞博覽會 總交易額逾57億

2019-07-09 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019東亞博覽會（以下簡稱博覽會）組委會8日發布數據稱，為期3天的博覽會吸引專業採購商超1900家、總成交額達46.3億元（人民幣，下同），進場參觀、採購人數超12萬人次，零售額近11億元。

中新社報導，本屆博覽會以「開放、合作、共贏」為主題，吸引了俄羅斯、韓國、日本、捷克、巴西等56個國家和地區的500多家企業攜萬餘種原產地產品參展。參展商品包括養生保健品、養老介護服務相關產品、化妝品、日用消費品、智能家電、食品及農產品等。

展會期間，斯里蘭卡與濟南茶葉市場、力諾集團達成合作協議；日本本田貿易株式會社與30多個代理商和合作商達成合作協議。

多位境外展商表示，博覽會為各國產品進入中國市場提供平台，同時還促進了文化、旅遊等領域的交流和合作。

首屆東亞電商發展高峰論壇同期舉行，30家參展商與濟南新舊動能轉換先行區簽訂了入駐數字經濟產業園合約。

濟南致力於將東亞博覽會打造成東亞經貿合作領域交流平台和中國北方最大的進口博覽會。濟南市人民政府副秘書長楊永斌表示，本屆博覽會的舉辦，對濟南市乃至山東省擴大對外貿易往來、促進招商引資及繁榮消費市場、拉動相關行業增收起到促進作用。