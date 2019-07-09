貿易型總部 137家落戶上海

2019-07-09 02:11 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



上海市人民政府日前為第三批15家貿易型總部企業授牌。2016年以來，累計已有137家中外資貿易型總部企業落戶於上海。

上海市商務委員會表示，最新認定的第三批15家貿易型總部，涵蓋批發零售、國際貨物貿易、物流倉儲及國際服務以及平台交易等領域，年度累計交易額達4500億元人民幣，其中年銷售額千億元以上的有1家，百億元以上的有11家。

以服務貿易領域的代表性企業—上海景域文化傳播股份有限公司（驢媽媽集團）為例。企業落戶上海以來，緊抓中國消費升級、旅遊熱持續升溫的機遇，在景區門票、周邊遊、定制遊、自助遊等領域深耕市場，目前手機客戶端下載量已超7億，合作夥伴超5萬家，覆蓋海內外景區1萬多家，逐漸成為一家世界級旅遊集團。

上海市商務委員會統計顯示，當前落戶上海的137家貿易型總部企業，主營業務收入和交易額已佔上海商品銷售總額的三分之一，充分體現了貿易型總部在統籌國際國內兩個市場資源配置中的主體作用。

「十三五」規畫（2016－2020年）實施以來，上海積極鼓勵具有國際國內資源配置能力的企業在滬設立貿易型總部，在人才引進、出入境、外籍人員永久居留證辦理、金融服務、通關便利化等方面給予了政策傾斜。3年來，貿易型總部已逐漸成為增強上海國際貿易中心建設的新動能、打造上海對內對外開放新優勢的生力軍。