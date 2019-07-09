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上海強調一體化 「我是長三角人」

2019-07-09 02:11聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海市政協副主席周建民昨天表示，長三角一體化是長江經濟戰略的重要組成，今後不要再說自己是上海人，要強調「我是長三角人」。

由「中國企業家」雜誌社主辦的新領袖創新大課暨2019中國企業未來之星年會昨天在上海舉行，中國民主建國會（民建）中央副主席、上海市政協副主席周漢民在年會上詮釋中國區域發展規畫。

對於如何理解中國經濟發展的布局面貌，周漢民指出，要先往「北望、南望、東望」，再來是整個一條線的發展。他表示，北望「京津冀」的關鍵詞是「協同」。

周漢民說，北京、天津兩直轄市加上河北11個地級市，土地21.5萬平方公里、1.1億人民；所謂北京非首都功能則有兩關注點，一是北京作為直轄市的功能「疏解」是通州，另一是北京作為首都功能的「擴展」是雄安。

南望是指粵港澳大灣區戰略，戰略核心是「合作」。周漢民認為，需要關注3件事，首先是「一國兩制」要高度尊重；其次是此區域有人民幣、港幣、澳元等3種法定貨幣；最後是有3個相對獨立的法律和司法體系，所以特別要強調合作。

他指出，粵港澳大灣區的土地面積5.6萬平方公里、人口7000萬，未來發展突破點：一是人才、特別是自然科學家的高度聚集；二是人才的稅收必定會往更優惠靠攏，即在廣東從業的港澳人士的稅收，比照香港、澳門的稅率，超過的一部分由當地政府補貼。

東望是「長江經濟戰略」。長江流域面積250萬平方公里、人口占全中國40%，經濟產能在2018年的90兆人民幣GDP總量裡占40%；其中，長三角經濟總量是粵港澳兩倍，經濟總量是國家的1/4。

周漢民指出，「長三角」作為長江經濟戰略組成部分，將成為中國國家發展最新標竿，其主題詞是「一體化」。首先是「規畫」的一體化，今後不要再說自己只是上海人，更要強調我是長三角人。

其次是長三角要實現交通網絡的同城效應，企業要高度關注長三角交通格局再造的商機；最後是長三角一體化「高品質發展」上升為國家戰略，目的是讓人民未來的生活更美好。他指出，「公共服務的一體化，其中的商機不是用一句話可以概括的」。

周漢民強調，規畫的一體、（交通）網絡的一體、服務的一體，這三個一體才是真正意義的「一體化」，其意義會隨著未來5至10年的發展會充分顯現。

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