匯豐預測 2025大灣區市場規模將翻倍

2019-07-09 02:08 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



粵港澳大灣區不斷擴大的消費市場日益成為海外企業拓展業務的焦點。匯豐預計，2025年粵港澳大灣區消費市場規模將「翻番」（意同翻倍）。

中新社報導，近日，匯豐在香港和深圳兩地舉辦的「聯通大灣區論壇」吸引了全球近20個國家和地區的企業參與，通過交流研討、實地考察等活動幫助海外客戶深入瞭解大灣區發展機遇，為其未來在區內投資及拓展業務奠定基礎。

匯豐廣東聯席行政總裁兼工商金融董事總經理王立偉表示，隨著推動區內發展相關政策的落實，大灣區城市群的集聚效應將得以進一步釋放，成為推動中國經濟發展的新引擎。大灣區為全球企業帶來的機遇不僅在於其強大的創新和製造能力，更在於其聯通區內龐大消費市場的獨特優勢。

王立偉說：大灣區是中國最富裕的城市群之一，人均消費在中國主要的城市群中也處於最高水平。預計大灣區零售市場規模到2025年將翻番至8690億美元，超過韓國、新加坡、紐西蘭三個市場的總和。

與會嘉賓表示，珠三角擁有全世界最完善的產業鏈平台之一，其優質的供應商生態系統已令其成為全球眾多科技產品的製造基地。結合香港作為國際金融中心提供的融資便利以及區內成熟的基建、倉儲和港口設施，大灣區在高端製造業方面的優勢仍將是吸引海外投資的關鍵因素。

此外，持續的產業升級在推動大灣區成為全球科技創新中心的同時也將持續提高區內居民收入，進一步擴大消費市場規模。