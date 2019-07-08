滬深股市開市後挫1%

2019-07-08 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中國大陸股市今天早上開市後立即下跌，上證指數低開13點，失守3000點關口，最新挫1%。

上證指數開市報2997點，跌13點或0.44%；現報2980點，挫30點或1%。

深成指開市報9419點，跌23點或0.25%；現報9348點，挫94點或1%。

滬深300指數開市報3875點，跌17點或0.45%；現報3852點，挫40點或1.05%。

創業板指數開市報1547點，跌不足1點或0.01%；現報1535點，跌12點或0.79%。