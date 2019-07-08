皮具之都 今年出口已達31億

2019-07-08 01:58 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



廣州市花都區獅嶺鎮有「中國皮具之都」之稱。廣州市花都區政府5日披露，今年1至5月，花都區企業出口箱包貨值31億元人民幣，產品銷往142個國家和地區。

中新社報導，皮革皮具產業是廣州市花都區經濟的重要支柱。2002年中國輕工業聯合會和中國皮革工業協會授予獅嶺鎮「中國皮具之都」稱號。經過30多年的發展，獅嶺皮具產品市場份額占中國大陸「半壁江山」，該鎮有8000多家生產型企業，從業人員超過40萬，產品銷往142個國家和地區。

廣州市花都海關相關負責人表示，該海關歷來把獅嶺皮革皮具企業作為重要服務對象，近年來發揮屬地海關職能，多措並舉助力皮具產業「走出去」。花都海關從今年5月20日起推廣原產地證自助打印的措施，辦證人員無需來往於企業與海關之間，實現申領原產地證的全程電子化。

「原來我們申辦產地證，需要發送電子數據給海關審核，通過後企業要到簽證窗口提請打印，再領取產地證。但現在足不出戶，輕點鼠標，便可網上申請辦理原產地證書，節省了辦證成本，效率大大提升。」廣州海布貿易有限公司相關負責人稱。

據花都海關相關負責人介紹，該關還對高級認證企業和需要重點支持的企業設立企業協調員「一對一」服務，指定專人及時協調解決通關難點等問題。同時，引導自主知識產權企業進行知識產權海關備案，強化知識產權邊境保護，幫助皮具加工企業快速鑒別涉及外商商品訂單知識產權狀態。