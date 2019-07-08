6月車市大熱 恐只是短期效應

2019-07-08 01:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



「2019年中國海南國際汽車博覽會」暨第二屆海南國際新能源汽車展，日前在海南開幕，近百知名品牌參展。圖為靚麗的車模助陣車展。 中新社 分享 facebook 大陸車企陸續公布6月銷量快報。多家企業銷量同比大幅增長，有的企業銷量還刷新了月度紀錄。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席會預測，6月汽車銷量將實現一年來首次同比增長。

據大陸央廣中國之聲報導，6月份，一汽大眾旗下大眾品牌共銷售新車125136輛，同比增長28.9%。考慮到車市的低迷，近三成的增速似乎已經很高，但與已經公布數據的其他幾個品牌相比，這個數據並不算出眾。 6月份，上汽名爵銷量同比增長55%，一汽紅旗更是增長167%。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹說，從6月份各星期數據看，大陸汽車銷量一年來首次實現月度增長，幾乎已經板上釘釘。

崔東樹表示，6月第二周開始，從統計的零售角度已經出現大幅正增長的情況。第三周經銷商對消費者的出貨情況也是小幅正增長。6月最後一周，也是比較好的正增長，全月的零售數據實現增長，應該沒問題。

資深汽車媒體人茄海濤則表示，6月中國大陸汽車市場火爆的原因，與很多地區率先採用國六排放標準有很大的關係。他表示，「以很多城市為例，如果它們的國五車在7月1日以前不能掛牌，那麼它們的汽車就沒有辦法進行銷售，所以很多經銷商、廠家為了降低國五的庫存，採用超常規的促銷手段。」

去年6月以來，中國大陸汽車銷量連跌12個月，今年6月的數據是否意味著車市行情逆轉？但多個因素決定，市場可能只是短期衝高。一方面，國五車型出清，國六車型價格提升會影響購車積極性；另一方面，經銷商補庫存的積極性也在降低，7月份汽車銷量仍然不會太樂觀。