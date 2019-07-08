大灣區 擬設天然氣交易機構

2019-07-08 01:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



近日廣東省推進粵港澳大灣區建設領導小組印發「廣東省推進粵港澳大灣區建設三年行動計畫（2018-2020年）」。其中，在「優化大灣區能源結構」方面，計畫明確提出推動在粵「設立區域性天然氣交易機構」，未來將優化大灣區能源結構。

據南方網報導，「三年行動計畫」分為「優化提升空間發展格局」、「建設國際科技創新中心」、「構建現代化基礎設施體系」、「協同構建具有國際競爭力的現代產業體系」、「推進生態文明建設」、「建設宜居宜業宜遊的優質生活圈」、「加快形成全面開放新格局」、「共建粵港澳合作發展平台」、「保障措施」9個部分，共列舉了100項舉措。

據悉，該計畫在「構建現代化基礎設施體系」部分提出「優化大灣區能源結構」的目標。具體包括：研究編制大灣區能源結構調整優化專項規劃。加快天然氣和可再生能源利用，有序開發風能資源，因地制宜發展太陽能光伏發電、生物質能，安全高效發展核電，大力推進煤炭清潔高效利用或減量替代，嚴格控制煤炭消費總量，新建耗煤項目實施等量或減量替代。

推進廣州、深圳、珠海等建設世界一流配電網。推動在粵設立區域性天然氣交易機構，推進珠海直灣島LNG接收站建設。加快建設珠海桂山、金灣，惠州惠東港口等海上風電場。有序開展台山核電二期、嶺澳核電三期等工程前期工作。研究完善大灣區對香港、澳門輸電網絡、供氣管道，確保港澳能源供應安全和穩定。

此前，大陸已先後在上海、重慶建立石油天然氣交易中心等國家級能源交易平台。

公開資料顯示，上海石油天然氣交易中心是在大陸國家發改委、國家能源局直接指導下，由上海市政府批准設立的國家級能源交易平台。重慶石油天然氣交易中心是大陸國家發改委、國家能源局、重慶市政府為落實大陸國務院「關於深化石油天然氣體制改革的若干意見」的重大舉措，按照「面向全國、輻射亞太」的要求組建的國家級能源交易中心。