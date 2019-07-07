大陸國家外匯管理局：防範跨境資本流動風險

2019-07-07 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸國家外匯管理局7日公告，下一步深化外匯領域改革，擴大外匯市場開放，防範跨境資本流動風險。分析認為，央行穩健貨幣政策基調未變，人行近日連續暫停逆回購操作，維持流動性平穩意圖明顯。

中證網報導，公告指出，結合外匯管理，工作實際，探索方法、創新形式，把四項重點措施貫通起來，有機融合、統籌推進，堅定不移深化外匯領域改革，擴大外匯市場開放。加大對外匯違法違規行為的打擊力度，維護外匯市場健康良性秩序和國家經濟金融安全。

中國經濟網報導，專家分析，大陸央行穩健貨幣政策基調未變，預計下半年過後，市場流動性有望逐步回歸合理充裕，貨幣市場利率也將逐步觸底回升。同時，為避免市場預期變化導致流動性短期波動過於劇烈，預計大陸央行將積極引導市場預期，市場流動性回歸常態也將循序漸進。

具體來看，近期大陸央行明確表示，穩健的貨幣政策要鬆緊適度，把好貨幣供給總閘門，不搞「大水漫灌」（貨幣寬鬆），保持流動性合理充裕等。短期市場流動性如此寬鬆，主要是為確保年中市場流動性平穩過渡。進入7月，預計市場資金面將逐步回歸常態。

大陸國家外匯管理局國際收支司原司長管濤表示，境內市場外匯繼續供大於求，高收益率的人民幣債券資產對境外投資者仍有一定吸引力。市場結匯增強、購匯意願持平，匯率穩定器作用正常發揮。

一財網報導，大陸央行參事盛松成日前在2019年中國首席經濟學家論壇上表示，大陸有條件保持人民幣匯率基本穩定，因為大陸的貿易結構日趨多元化，吸收的外資穩定在增長。從1月到5月，大陸實際使用外資年增6.8%。長期來看人民幣是增值的，在短期內不可能破7。

人行貨幣政策委員會則強調，要繼續深化金融體制改革，健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，疏通貨幣政策傳導管道。同時，改進小微企業和三農金融服務，努力做到金融對民營企業的支持。