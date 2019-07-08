205位台灣大學生 赴昆山實習

2019-07-08 01:59 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



200多位來自台灣的大學生5日在江蘇昆山參加暑期實習開班儀式，他們將在這座台資高地度過一個充實的暑假，感受中國大陸發展的熱潮。

新華社報導，據昆山市台辦表示，此次前來實習的台灣大學生共有205名，較去年增長近一倍，他們分別來自台灣33所大專院校、大陸5所高校（大專院校）以及2所海外高校，其中台灣高校中公立和私立排名前十的學生超70人。

此次到昆山實習的大學生很多是首次到大陸，為讓他們不感覺陌生，昆山當地在徵集實習崗位時特意側重台資企業，200多個實習職位涵蓋製造業、金融機構、新興產業等多個領域，其中，提供實習機會的台企占比40%。

來自台灣銘傳大學學生黎殷彤去年暑假在昆山龍騰光電實習，今年又選擇前來昆山。「我即將畢業求職，想借今年的實習來昆山接觸下銀行業，也找找工作機會。」黎殷彤說，好幾個朋友聽了她去年的實習經歷，今年都報名參加了，這些機會對他們來說非常難得。

來自台灣新北市的韓宜倫去年就通過暑期實習在昆山入職了一家上市公司。迎新儀式上，他作為代表發言的一席話讓實習大學生們很受鼓舞。

「昆山照顧台灣年輕人力度很大，是非常實際的，特別是在創業方面的各項支持，你們可以特別關注一下。相信兩個月或者一年後，同學們面臨未來去向的時候會有多一種選擇：選擇昆山。」韓宜倫說。

昆山市委副書記張月林表示，希望同學們來到昆山能夠順心、舒心、開心，走一走昆山大街小巷，嘗一嘗美食，看一看美景，聽一聽兩岸青年就業創業的感想，感受昆山發展的脈搏。昆山也熱情歡迎每一位大學生在實習後，留在這裡追夢、築夢、圓夢。