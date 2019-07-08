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世大運／唐嘉鴻單槓摘金 體操隊共收2金1銀1銅

垃圾分類商機 台州垃圾桶供不應求

2019-07-08 01:59聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

隨著「上海市生活垃圾管理條例」7月正式實施，上海率先進入垃圾分類「強制時代」。近期來自上海的分類垃圾桶訂單，不斷進入大陸塑料製品的重要產地和集散中心之一的浙江台州。當地塑料製品企業正日夜趕工，將垃圾桶運往上海，支援垃圾分類。

中新社報導，浙江台州塑料日用品產量占中國大陸市場的70%。近一個月來，約3000家台州日化企業受益垃圾分類，線上買家增長近一倍，企業銷量比去年同期增長超45%。

「這批訂單今天下午就要發出去，大家再加快速度。」連日來，浙江台州市黃岩飛達三和塑料製品有限公司燈火通明，生產線吐出一個接一個的成品垃圾桶，工人們來來往往忙碌不停。

「從5月份開始，訂單數量就大量增加了。」黃岩飛達三和塑料製品有限公司業務經理馮林貴說，「6月份以來，訂單更是井噴式增加。」

「倉庫裡早就沒有現貨了，每天加班趕製都供不應求。」台州路橋航星塑料模具廠常務副總經理唐傳余坦言，從2月份起，來自上海的分類垃圾桶訂單猛增。

「近七成的買家是從線上找過來的，有些買家訂單數量達到幾十萬（個）。」唐傳余表示，公司已暫停其他塑料製品生產線，全力保障分類垃圾桶生產。「現在接到的訂單都已經排到下個月，還有很多客戶派車直接來廠裡等著，貨一出廠就被拉走了。」

數據顯示，6月份，天貓平台「分類垃圾桶」關鍵詞搜索量同比（比去年同期）增長3000%以上，分類垃圾桶產品銷售額同比增長500%以上。淘寶平台垃圾桶銷量達300萬件，相當於每秒賣出1件。

隨著垃圾分類政策推進，產品的增值、銷量的爆發，為台州塑料製品企業帶來了業績亮點。據統計，台州有近3000家日化百貨企業通過阿里巴巴1688平台拓展銷路，一年僅線上銷售規模就超過15億元人民幣。

中國大陸首批垃圾分類試點城市共有46個。隨著更多城市步入垃圾分類的「強制時代」，預計在未來五年內，全大陸的市場都會釋放出需求。不僅是分類垃圾桶，廚餘垃圾處理器（粉碎器）、分類垃圾袋、分類垃圾標籤、垃圾分類教學用具等相關商品也將會熱銷起來。

垃圾分類上海
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