加強房地產信託風險防控 陸官方約談警示業者

2019-07-06 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸銀保監會有關部門負責人6日表示，為加強房地產信託領域風險防控，針對近期部分房地產信託業務增速過快、增量過大的信託公司，銀保監會近日進行約談警示，要求這些信託公司控制業務增速，提高風險管控水準。

新華社報導，該負責人表示，截至今年5月底，房地產信託資產餘額為人民幣3.15兆元，占全部信託資產餘額14%，較年初增加1,665.97億元，年增15.2%。但部分信託公司房地產信託業務增長較快，部分房地產信託業務存在一定合規問題和風險隱患，需要高度重視。

銀保監會對這些信託公司提出五方面要求，包括嚴格執行房地產市場調控政策和現行房地產信託監管要求；提高風險管控水準，確保業務規模及複雜程度與自身資本實力、資產管理水準、風險防控能力相匹配；提高合規意識，加強合規建設，確保房地產信託業務穩健發展；控制業務增速，將房地產信託業務增量和增速控制在合理水準；提升受託管理能力，積極優化房地產信託服務方式，為房地產企業提供專業化、特色化金融服務。

該負責人表示，這些措施要求，有助於遏制當前房地產信託業務過快增長的態勢，今後，銀保監會將會對信託公司的警示指導作為一項常態化工作，根據房地產市場發展變化情況，及時進行政策吹風，推動信託公司沿著正確軌道穩健發展。

券商中國引述信託業界人士分析，房地產信託業務是不少信託公司去年以來業務的重點，部分信託公司勢頭強勁，在當前房住不炒、確保房地產市場平穩健康發展的政策背景下，官方加強地產信託業務調控，多少也在市場預料之中。