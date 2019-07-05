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「柯劉會」直播像偷拍？ 原來國台辦沒同意

江蘇昆山將發布台灣青年就業創業白皮書

2019-07-05 18:04聯合報 記者李仲維╱即時報導

為深化海峽兩岸融合發展，拓展兩岸青年交流管道，江蘇昆山將舉辦一系列兩岸青年創業項目路演、兩岸青年實習就業研討會、兩岸青年精英人才招聘會等活動，並發布台灣青年就業創業白皮書。

新華社報導，昆山將攜手粵港澳台共同創新創業，打造具有國際影響力的國家一流產業科創中心。

昆山市科創辦主任陳青林指出，昆山將發起成立長三角•粵港澳共創昆山雲孵化聯盟，旨在聯合一批長三角、粵港澳大灣區具有科創資源、產業資源、賦能資源的優秀孵化器、眾創空間、創業服務平台，引進一批符合昆山發展需求的產業化科創項目及優質早期科創項目，促進昆山與兩大區域實現創新鏈、產業鏈、價值鏈三鏈聯動。

他表示，昆山創業周將於7月11日開幕，將以科創之城•預見未來為主題，推出雲上生態•極速未來工業互聯網與5G技術應用峰會、昆山創新創業大賽決賽等24項活動。

創業周期間，昆山還將舉行協同發展•融入未來第二屆海峽兩岸、長三角人才合作交流大會，旨在打造人力資源區域合作協同發展戰略布局。屆時將邀請兩岸、長三角知名人力資源服務機構代表、海內外人才合作組織代表、昆山各園區、重點產業科技人才企業代表等，推動海峽兩岸、長三角人才資源戰略深度對接。

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