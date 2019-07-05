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台商問：台灣該裝葉克膜了嗎？ 柯文哲避而不談

2019-07-05 14:27聯合報 記者林則宏╱即時報導

台北市長柯文哲5日上午與昆山台商座談時，昆山台協榮譽會長李寬信對台灣現況表示憂心，擔心能否再等四年。李寬信並當面向柯文哲表示，他是頂尖的醫學專家，希望他為台灣診斷一下，究竟台灣現在是該送進加護病房還是要裝葉克膜。但柯文哲對此避而不談。

柯文哲此行雖是以出席雙城論壇名義來到大陸，但三天參訪行程卻已經走出上海，包括3日一飛抵上海浦東機場，第一個參訪行程就是地理上歸屬浙江省的洋山港，5日則是來到昆山參訪。

柯文哲5日上午先後參觀昆山華東台商子女學校、由台商集資興建的慧聚寺媽祖廟、台資昆山宗仁卿紀念醫院，最後並來到昆商台商協會大樓與台商舉行座談。

子女教育與醫療向來是大陸台商最關切的兩大問題，因此座談時昆山台協榮譽會長、大陸全國台企聯新任發言人孫德聰特別稱讚柯文哲行程安排細膩，對柯的智慧表示感佩。

孫德聰表示，過去這段時間以來，沒一個台灣的政治人物到大陸能一次性走訪完這幾個關鍵場點。他強調，台商雖然在大陸工作，但其實稅都是繳回台灣，因此希望台灣的主政者能多關心台商在大陸的需求，包括醫療等方面問題。

孫德聰還提到，中美貿易戰對台商衝擊巨大，許多台商現在根本沒有能力將生產線轉移到其他地方，希望柯在與國台辦主任劉結一會面時能代為反映，協助台商就地轉型升級或轉做大陸內需市場。

昆山協商協會會長宗緒惠除則建議柯文哲，應推動昆山與台北兩地學生交換及體育活動交流。

對於台商會長發言，柯文哲表示，會代為反映台商在中美貿易戰中面臨的挑戰。對於加強昆台兩地學生交流，柯文哲也明確承諾並交代同行的台北市教育局長曾燦金與昆山直接對接。

但對於李寬信的提問及希望柯救救台灣等發言，柯文哲則避而不達。事後媒體追問，柯文哲只以「我們餵食鯊魚有定時時間」（柯文哲將接受媒體聯訪稱為「餵食鯊魚」）作為回應。對於下5日下午與劉結一會面相關提問，柯文哲也只回說，「take it easy」。

台北市長柯文哲5日上午轉往江蘇昆山參訪，並與昆山台商座談。特派記者林則宏／攝影
台北市長柯文哲5日上午轉往江蘇昆山參訪，並與昆山台商座談。特派記者林則宏／攝影
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台商柯文哲劉結一
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