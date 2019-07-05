中國6月車市回溫 一年來首見成長

2019-07-05 13:41 世界日報 綜合報導



車市6月火 一年來首見成長 中國新聞社 分享 facebook

中國車企陸續公布6月銷量快報，車市踩油門迎接「加速換檔期」，有企業銷量刷新單月紀錄，整體車市回暖。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席會預測，6月汽車銷量將是一年來首次出現成長。

央廣網報導，6月一汽大眾旗下大眾品牌（又稱福斯汽車）共銷售新車12.5萬輛，年增近29%。考慮到車市的低迷，近三成的增速似乎很高，但與其他品牌相比，並不出色。6月，上汽名爵銷量年增55%，一汽紅旗更是大幅增加167%。

回顧去年6月以來，中國汽車銷量連跌12個月，中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹指出，從6月各星期的數據看，中國汽車銷量一年來首次月度成長幾乎已經攻頂。6月第二周開始，從統計出來的零售角度普遍大幅成長。第三周，經銷商對消費者的出貨情況也是小幅成長，全月的零售數據成長。

中國汽車排放新規「國六」標準，北京及上海等十多個城市7月起實施，6月汽車市場回暖的原因眾所周知是「國五」車清庫存。無論是自主品牌還是合資車，6月折扣優惠都明顯擴大，八折甚至七折賣車的經銷商很常見。在江蘇、浙江等地，還出現部分品牌國五車一車難求的情況。

中國汽車流通協會副秘書長羅磊說，汽車庫存數據也能反映車市變化。庫存預警指數6月達到50.4，基本上接近正常的水平。超過50算超警戒線，50.4基本算警戒線稍微超一點。從此看出，還有提前實施國六的區域，庫存預警指數已經下降到45.7，在警戒範圍之內。

業內預計，8月隨著車企集中推出新的促銷舉措，國六車型價格將開始鬆動，前期觀望的消費者將陸續購車，汽車市場將進入平穩期。

今年6月的數據是否意味著車市行情逆轉，另一派則悲觀認為，市場可能只是短期衝高，7月汽車銷量仍然不會太樂觀。此外，國五車型出清，國六車型價格提升會影響購車積極性。同時，經銷商補庫存的積極性也在降低。