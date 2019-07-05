中國銀行保險改組 對外資放行

2019-07-05 13:41 世界日報 綜合報導



銀行保險改組 准外資參與 中國新聞社 分享 facebook

中國銀保監會副主席周亮、梁濤，4日出席國新辦記者會，就金融供給側結構性改革，說明治理成果指出，除了防控風險及推進金融供給側結構性改革外，近期內將開放境外機構參與銀行保險等機構改革重組。

銀保監會首席風險官、新聞發言人肖遠企表示，銀行保險對外開放整體上是不受外部因素左右，主要還是根據銀行保險自身發展的需要，根據防控風險和對外開放整體的需要。

肖遠企透露，今後銀保監會將根據需要，陸續推出更多的開放措施。在對外開放方面，尤其歡迎那些有專業專長，在細分市場有特殊產品和管理經驗的外資機構進來。也歡迎境外的金融機構等參與銀行保險以及非銀行金融機構改革重組，特別是中小機構的改革重組。

梁濤透露，該部門正積極研究提高保險公司權益類資產監管比率，下一步考慮在審慎監管原則下賦予其更多投資自主權。

保險資金被認為在資本市場中發揮著壓艙石作用。據統計，保險資金投資股票的總體規模佔中國A股市值的3.1%，是繼公募基金之後的第二大機構投資者。

梁濤介紹說，為更好發揮保險公司作為機構投資者作用，近一段時間銀保監會採多項政策措施。例如官方支持保險資金投資科創板上市公司股票，通過新股配籌、戰略增發和場內交易等方式參與科創板股票投資，進一步優化保險資產配置結構，服務科技創新企業發展等。

梁濤說，經過近兩年治亂象，保險機構資金運用合規意識有了明顯提升，亂象得到有效治理，保險資金運用總體平穩。

梁濤口中的亂象之一就是去年接管的安邦保險，去年在集團實際控制人吳小暉爆出經濟犯罪後，大陸銀保監會史無前例接管，重拳介入治理險資黑洞。梁濤指出，大陸金融領域存在股權代持、利益輸送等突出問題，接管安邦後的金融風險已初步得到控制。

梁濤說，接管安邦已取得階段性成效，風險初步得到控制，沒發生處置風險引致的風險。下步要推資產處置、業務轉型、重組等工作。