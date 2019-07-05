巫家壩轉型 已9總部企業入駐

2019-07-05 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「傳奇機場」昆明巫家壩機場，自2012年謝幕後，七年來規劃為新市鎮，已引入總部企業項目9個，預計整個片區將在8年-10年內全面建成。

中新社報導，位於昆明主城以南的巫家壩，本是個小鄉村。1922年，滇軍首領唐繼堯在此創建巫家壩機場，成為中國歷史上第二個機場。抗戰期間，巫家壩機場是飛虎隊的主要基地、司令部所在和駝峰航線的終點站。新中國成立後，巫家壩成為了中國最重要和起降最繁忙的國際口岸機場之一。

2012年6月28日，隨著昆明長水國際機場建成投入使用，有著90年歷史的巫家壩機場正式退出歷史舞台，同時也在昆明主城留下了近10平方公里可重新開發利用的黃金地帶。

從鱗次櫛比的廣告牌顯示，這裡入駐的項目包括：綠地東南亞區域總部項目、中交建南亞總部項目、中鐵建西南總部項目等。其中，擬建458米高城市綜合體的綠地東南亞區域總部中心項目，將再次刷新昆明的天際線。

昆明城路開發經營有限責任公司副總經理張永吉表示，巫家壩片區將成為昆明輻射南亞、東南亞中心建設的一個重要實施平台。當地正按照基礎設施先行、開發一片、成熟一片的原則及兩年成聚、四年成邑、五年成城的思路，對巫家壩片區進行開發。

「飛虎不再，飛虎和巫家壩仍在」。昆明市民李先生認購一套巫家壩核心片區的住宅，儘管離交房還有些時日，但他已在幻想成為「老機場新居民」的生活。巫家壩機場的落幕對於昆明是新的起點，對於昆明人來說，則是生活中難以割捨的情結。