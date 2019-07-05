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南昌國際快件監管中心開通

2019-07-05 02:19聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

南昌國際快件監管中心3日在南昌昌北國際機場開通。該中心的開通運營，結束了江西國際快件進出口報關、繳稅等業務均要在長三角、珠三角地區進行的歷史，將進一步打通江西省進出口物流快速通關的綠色通道。

中新社報導，開通儀式上，江西省商務廳廳長劉翠蘭表示，南昌國際快件監管中心的開通運營，拓展了江西省開放型經濟發展的新空間，補齊了江西省開放型經濟發展的短板，徹底改寫了江西作為中國中東部地區唯一一個沒有國際郵快件監管中心省份的歷史，對江西省經濟高質量、跨越式發展具有強勁的促進作用。

南昌海關關長張格萍指出，該中心的開通運營，開闢了新的「買全球、賣全球」的物流通道，為跨境電子商務的開展提供了強有力的物流服務平台，為江西打造內陸雙向開放高地創造了新的發展機遇。

「監管中心開通運營後，每單跨境電商商品的時間成本至少縮短48小時」。中國郵政集團公司江西省分公司總經理李金良表示，監管中心的開通，便於進出口企業和跨境電商優化通關流程，能達到降費增速的目的，有利於構建穩定、公平、透明的口岸營商環境。 南昌國際快件監管中心位於南昌昌北國際機場國際貨運倉旁，臨接機場停機坪，屬於機場空側一級庫。目前一期場地面積2520平方米，與機場國際貨運倉共用院區。監管中心由機場海關負責全面監管，並且機場安檢進駐，直接進行快件機場安檢和海關通關一體化流水線作業。

機場海關

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