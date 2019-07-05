蘭洽會登場 近3萬名客商參會

2019-07-05 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第25屆「蘭洽會」開幕，參會嘉賓在「蘭洽會」上觀看焊接機器人演示。 新華社 分享 facebook 作為「一帶一路」沿線國家經貿交流的重要平台和中國中西部區域合作的重要載體，第25屆中國蘭州投資貿易洽談會（以下簡稱「蘭洽會」）4日在蘭州開幕，來自塞爾維亞、西班牙、俄羅斯等40多個國家和地區近3萬名海內外客商參會，尋覓商機，共建「綠色絲路」。

中新社報導，蘭洽會自1992年舉辦以來，已歷24屆，如今更加注重開發開放、轉型轉移，以及與海外的交流合作。

本屆蘭洽會邀請塞爾維亞為主賓國，四川省為主題省，以「開放、開發、合作、發展」為宗旨，「深化經貿合作，共建綠色絲路」為主題。

中共甘肅省委書記林鐸在開幕式上致辭稱，一帶一路建設的深入實施，使甘肅成為新時代中國向西開放的黃金地段和前沿門戶，也為各路客商投資興業提供了廣闊空間。甘肅有四通八達的物流條件，有得天獨厚的資源優勢，有相對雄厚的產業基礎，還有多重叠加的發展平台，產業共建、產能合作潛力巨大，這些平台同資本、技術、市場等對接融合，必將產生顯著的聚合效應和經濟效益。

當日，塞爾維亞主賓國館還進行了開館儀式，180平方米的展館展示了來自該國產品、技術、旅遊以及為潛在投資者提供的各種便利措施等。

塞爾維亞礦業和能源部部長、中國—中東歐國家合作國家協調員亞歷山大·安蒂奇說，近年來，塞爾維亞和中國不斷加強經貿合作，很多中國公司在塞爾維亞投資，包括鋼鐵、礦業，塞爾維亞的企業也在中國山東投資了輪胎生產項目。 本屆蘭洽會將重點圍繞清潔能源、循環農業、通道物流等十大綠色生態產業，舉辦論壇峰會、投資貿易促進和展覽展銷等經貿活動，促進一帶一路沿線國家和地區、國內東中西部地區的經貿交流、項目合作。