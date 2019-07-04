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發展一流科創中心 昆山下周辦創業周

2019-07-04 22:05聯合報 記者林則宏╱即時報導

今年是昆山「撤縣設市」30周年及昆山推動產業科創中心建設一周年，昆山4日宣布，將於7月10日至13日，舉行「2019中國昆山創業周．蘇州國際精英創業周昆山專場活動」，本屆創業周以「科創之城．預見未來」為主題，將面向全球「招才引智」，共同推動昆山成為「科創之城」。

蘇州國際精英創業周昆山專場活動已連續舉辦十屆，今年將舉辦第11屆，並同步舉行第三屆昆山創業周活動。昆山市政府表示，十多年來，透過創業周活動已累計吸引5,000多名高層次人才與會，並引進850多個創新創業項目，為昆山營造了濃厚的創新、創業氛圍。

昆山去年已提出將打造成具有國際影響力的國家一流產業科創中心，今年將充分運用創業周，作為昆山建設產業科創中心的最佳推介窗口。

昆山市政府在4日的活動發布會上表示，2019中國昆山創業周．蘇州國際精英創業周昆山專場活動開幕式，將邀請近700名海內外高層次人才及各界精英參加，創業周期間還將舉辦第二屆海峽兩岸、長三角人才合作交流大會；2019兩岸青年實習就業創業研討會等12個專場活動。

昆山市科創辦（人才辦）主任陳青林表示，昆山要建設國家一流的產業科創中心，關鍵因素是要吸引海內外大量的優秀人才到昆山創新創業。本屆創業預計將有十多個以上中外院士合作項目集中簽約，落戶項目預計超過200個。昆山屆時也將集中發布人才稅收貢獻獎勵、孵化器扶持、人才優享服務等一系列具體政策措施。

昆山4日宣布，「2019中國昆山創業周．蘇州國際精英創業周昆山專場活動」將於7月...
昆山4日宣布，「2019中國昆山創業周．蘇州國際精英創業周昆山專場活動」將於7月10日至13日舉行。圖˙／取自昆山日報網站
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