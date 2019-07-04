發展一流科創中心 昆山下周辦創業周

2019-07-04 22:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



今年是昆山「撤縣設市」30周年及昆山推動產業科創中心建設一周年，昆山4日宣布，將於7月10日至13日，舉行「2019中國昆山創業周．蘇州國際精英創業周昆山專場活動」，本屆創業周以「科創之城．預見未來」為主題，將面向全球「招才引智」，共同推動昆山成為「科創之城」。

蘇州國際精英創業周昆山專場活動已連續舉辦十屆，今年將舉辦第11屆，並同步舉行第三屆昆山創業周活動。昆山市政府表示，十多年來，透過創業周活動已累計吸引5,000多名高層次人才與會，並引進850多個創新創業項目，為昆山營造了濃厚的創新、創業氛圍。

昆山去年已提出將打造成具有國際影響力的國家一流產業科創中心，今年將充分運用創業周，作為昆山建設產業科創中心的最佳推介窗口。

昆山市政府在4日的活動發布會上表示，2019中國昆山創業周．蘇州國際精英創業周昆山專場活動開幕式，將邀請近700名海內外高層次人才及各界精英參加，創業周期間還將舉辦第二屆海峽兩岸、長三角人才合作交流大會；2019兩岸青年實習就業創業研討會等12個專場活動。