陸電動汽車 看好2025年大發展

2019-07-05 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸各車廠近年紛在車展上推出新能源汽車。圖為今年4月的上海車展。 新華社資料照 分享 facebook 7月1日至3日，中國首次舉辦的世界新能源汽車大會在海南博鰲舉行，來自德國、美國、韓國、日本等18個國家和地區以及相關國際組織的汽車領域相關政產學研代表，共商新能源汽車未來發展大計。

中新社報導，出席的人員包括全球知名汽車製造巨頭在內的100多家汽車相關企業代表，與東道主的同行們共1500餘人匯聚一堂，共同為新能源汽車發展現狀「把脈」。

大陸全國政協副主席、中國科協主席、世界新能源汽車大會主席萬鋼指出，截至2018年底，全球新能源汽車累計銷售突破564萬輛，為節能減碳、應對氣候變化作出重要貢獻。在新一輪科技革命背景下，「電動化、智能化、共享化」推動汽車產業能源動力、生產運行、銷售使用的全面變革。

國際能源署首席經濟師拉茲洛．瓦羅認為，必須把新能源汽車與其他的交通領域和清潔能源的技術發展聯動起來，他非常有信心通過新能源汽車產業發展，實現汽車領域的共享化、智能化、網聯化發展。

中國科技部副部長王曦表示，汽車+的跨界融合創新風起雲湧，智能新能源汽車成為未來發展方向。科技部正在組織編製國家中長期科技規劃2021—2035，針對新能源汽車發展，一方面將在十三五基礎上，聚焦車用氫燃料電池、儲氫、加氫、制氫技術的研發；另一方面將對自動駕駛、智能系統等進行深入研究。

中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高對鋰離子動力電池在車用和儲能兩大領域的前景充滿信心，認為2035年全球新能源汽車達到年度新車銷量的一半。他還對中國純電動汽車市場化路線圖預測稱，2025年會出現性價比的轉折點，然後迎來大發展。

大眾汽車集團管理董事會主席赫伯特．迪斯說，大眾集團已制訂全面的脫碳計畫，在汽車產品層面，電動化將成為碳減排的中流砥柱。大眾集團計畫到2028年推出70款電動汽車車型，在全球交付2200萬輛電動汽車，其中一半來自中國。

比亞迪股份有限公司董事長王傳福認為，如果說電動化是汽車變革的上半場，下半場則是智能化，包括車輛的自動駕駛和人工智能體驗，智能汽車未來的應用場景非常豐富。