豬價暴漲 新規「保供穩價」

2019-07-05 02:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



非洲豬瘟重創養豬業並導致豬肉價格暴漲，中國大陸國務院辦公廳發布意見，提出多項措施提高生豬產能。圖為廣西橫縣的養豬場。 中新社資料照 分享 facebook 非洲豬瘟重創養豬業並導致豬肉價格暴漲，中國大陸國務院辦公廳日前要求地方各級政府「保供穩價」，切實提高生豬產能，提供專項補貼、救助，禁止金融機構對養豬場等相關產業盲目停貸限貸。

中國國務院辦公廳4日公布「關於加強非洲豬瘟防控工作的意見」，要求地方各級人民政府要承擔當地生豬市場「保供穩價」主體責任，切實提高生豬生產能力、市場流通能力、品質安全監管能力和調控保障能力。

「意見」並要求科學劃定禁養區，對超範圍劃定禁養區、隨意擴大禁養限養範圍等問題，要限期整改。維持生豬市場正常流通秩序，「不得層層加碼禁運限運、設置行政壁壘」，一經發現，在全國範圍內通報並限期整改。

「意見」還要求加大對生豬生產發展的政策支持力度。省級財政要通過生豬生產穩定專項補貼等措施，對受影響較大的生豬調出大縣的規模化養豬場（戶）實行臨時性生產救助。

「意見」要求金融機構要穩定預期、穩定信貸、穩定支援，不得對養豬場（戶）、屠宰加工企業等「盲目停貸限貸」。省級農業信貸擔保機構要在做好風險評估防控的基礎上，簡化流程、降低門檻，為規模養豬場（戶）提供信貸擔保支援。

各地可根據實際，統籌利用中央財政農業生產發展資金、自有財力等管道，對符合條件的規模養豬場（戶）給予短期貸款貼息支援。落實能繁母豬和育肥豬保險政策，適當提高保險保額，增強風險防範能力。

意見最後要求加快生豬產業轉型升級，合理規劃、切實保障規模養豬場（戶）的土地供應；生豬自給率低的銷區要積極擴大生豬生產，逐步提高生豬自給率；無法滿足自給率要求的省分，要主動對接周邊省分，合作建立養殖基地，提升就近保供能力。

陸媒第一財經報導，今年6月，中國生豬平均價格為每公斤人民幣16.44元（約新台幣75元），比去年同期上漲43.58%，7月還會上探19元。

因為生豬產能銳減導致豬價暴漲，中國進口豬肉也逼近歷史高點。

根據中國海關總署統計，今年5月，中國進口18.75萬噸豬肉，比去年同期大增62.6%，也比4月大增5萬多噸，上一次出現如此高的進口量，還要追溯到3年前。2016年8月，中國共進口19.23萬噸豬肉。