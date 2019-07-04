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受醜聞影響 王振華旗下公司股價重挫

2019-07-04 16:31聯合報 記者李仲維╱即時報導

前新城控股董事長王振華3日涉嫌猥褻女童遭警方刑事拘留，儘管公司已連夜宣布由王振華的兒子王曉松接任董事長，但公司股價4日開盤即跌停，市值一夕蒸發近人民幣百億元。

王振華旗下擁有三家上市公司。除了上交所上市公司新城控股，還有港交所上市公司新城發展控股和新城悅。新城控股4日在A股開盤後一字跌停，報每股人民幣38.42元，市值一夕蒸發人民幣96.5億元。

另兩家港股上市公司股價也同樣重挫。新城發展控股4日收報港幣7.2元，下跌10.7%；新城悅收報港幣5.7元，下跌13.1%。每日經濟新聞引述新加坡中盛諮詢有限公司分析師鄭俊楠表示，根據港股兩家公司的下跌情況判斷，新城控股應會有3個左右的跌停板。

新城控股是近年來大陸地產界的黑馬，公司銷售額連年翻倍，於2018年突破人民幣2,210億元，擠進大陸全國房企10強，排名第8。

根據2018富比世中國400富豪榜顯示，新城發展(房地產行業)的王振華排在108名，身家達人民幣170.4億元；2019年胡潤全球房地產富豪榜中，王振華、王曉松父子以240億元人民幣財富排名67。

對於王振華的醜聞引發公司股價閃崩，北京市京師律師事務所律師張新年認為，新城控股或可透過公司相關章程的規定，對王振華進行內部追責，要求其承擔一定的責任。

新城控股3日晚間連夜選舉王曉松出任公司第二屆董事會董事長，並強調公司目前生產經營活動正常。但有新城系員工表示，王振華被刑拘事件發生後，他和同事就開始擔心工資和獎金受到影響，也有員工表示，已經收到獵頭公司推薦工作的電話。

安居客首席分析師張波表示，從公司經營、發展狀況來說，本身問題不大，短期內對其股價和項目銷售會產生明顯影響，但影響較大的是品牌美譽度，會折射在後續項目銷售上，他預計，這種不利影響將至少持續3至4個月。

鄭俊楠則分析，由於股價下挫，該公司的債券價格也會受到很大影響。目前控股股東持股股份中，有超過50%的股份進行股權質押，股票價格連續跌停板，對股權質押占比較高的公司來說，非常致命。

新城控股4日開盤即跌停。圖／網路截圖
新城控股4日開盤即跌停。圖／網路截圖
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