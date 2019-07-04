大陸動漫產值 破1500億人民幣

2019-07-04 00:10 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



無論是產值還是用戶規模，中國大陸動漫行業蘊含著巨大的發展潛力。 「2018年中國動漫行業研究報告」顯示，動漫產業總產值突破1500億元（人民幣，下同）；泛二次元用戶規模近3.5億，在線動漫用戶量達2.19億。

據東方網，第十五屆中國國際動漫遊戲博覽會（CCG EXPO 2019）專業板塊昨天揭幕，發布「新生計劃」宣佈在扶持新人新作的同時，發起文旅合作、演出策劃等新項目，助力動漫IP跨界出圈。

動漫IP如何從線上走到線下，打破圈層圈粉，業內人士一直在不斷探索。CCG透露將與豫園商城合作，結合國漫原創IP和豫園相關元素，用賀圖的形式呈現出「豫園幻彩國風節」。也就是說，今年的中秋節，遊客有望在豫園看到具有中國風特色的掛燈，與動漫形象面對面互動。其實，動漫IP也能為跨界合作提供更多新思路。上海炫動匯展文化傳播有限公司常務副總經理劉芳表示，「從長線角度來說，豫園有童涵春堂等老字號品牌，也可以與動漫IP有深度合作。」

虛擬的動漫形象憑藉鮮明的人物個性，也能在跨界中擴大知曉度。根據同名網文改編的動漫「全職高手」，男主角葉修是書寫榮耀遊戲歷史的人物，也是眾多粉絲心目中的「國民偶像」。第一季收官時總播放量突破10億，彈幕總數超過885萬。以人物形象授權、聯動營銷、周邊合作等不同的形式跨界合作，《全職高手》IP不斷「破圈」。「0529葉修生日快樂」再登上微博熱門話題榜榜首，話題參與人次破億。

在CCG EXPO 2019 IP營銷論壇論壇上，安吉力諾首席執行官安珈萱認為，漫畫改編成真人影視已經進入多元化題材時代，出現了非常多非常有腦洞的作品。

「從2015年到今年上半年為止，中國、日本、美國和韓國的漫改真項目數據不斷攀升。她指出，美國的漫改真注重挖掘漫畫人物人性的多樣化，日本的漫改真內容還原度非常高，而韓國的漫改真走的是韓劇的路數，作品指向性非常強。中國的漫改真還是沒有太多讓人眼前一亮、拿得出手的作品。

旭翼文化聯合創始人陳旭認為，「國漫IP很難成為全民熱點，這與中國IP起步晚以及早前受眾群的概念有關。」現在國漫已經覆蓋到全年齡，未來跨代影響顯現，漸漸會積累，誕生全民性的IP。