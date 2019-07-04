親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

臉書晚間當機 圖片顯示異常、直播功能也受阻

大陸動漫產值 破1500億人民幣

2019-07-04 00:10聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

無論是產值還是用戶規模，中國大陸動漫行業蘊含著巨大的發展潛力。 「2018年中國動漫行業研究報告」顯示，動漫產業總產值突破1500億元（人民幣，下同）；泛二次元用戶規模近3.5億，在線動漫用戶量達2.19億。

據東方網，第十五屆中國國際動漫遊戲博覽會（CCG EXPO 2019）專業板塊昨天揭幕，發布「新生計劃」宣佈在扶持新人新作的同時，發起文旅合作、演出策劃等新項目，助力動漫IP跨界出圈。

動漫IP如何從線上走到線下，打破圈層圈粉，業內人士一直在不斷探索。CCG透露將與豫園商城合作，結合國漫原創IP和豫園相關元素，用賀圖的形式呈現出「豫園幻彩國風節」。也就是說，今年的中秋節，遊客有望在豫園看到具有中國風特色的掛燈，與動漫形象面對面互動。其實，動漫IP也能為跨界合作提供更多新思路。上海炫動匯展文化傳播有限公司常務副總經理劉芳表示，「從長線角度來說，豫園有童涵春堂等老字號品牌，也可以與動漫IP有深度合作。」

虛擬的動漫形象憑藉鮮明的人物個性，也能在跨界中擴大知曉度。根據同名網文改編的動漫「全職高手」，男主角葉修是書寫榮耀遊戲歷史的人物，也是眾多粉絲心目中的「國民偶像」。第一季收官時總播放量突破10億，彈幕總數超過885萬。以人物形象授權、聯動營銷、周邊合作等不同的形式跨界合作，《全職高手》IP不斷「破圈」。「0529葉修生日快樂」再登上微博熱門話題榜榜首，話題參與人次破億。

在CCG EXPO 2019 IP營銷論壇論壇上，安吉力諾首席執行官安珈萱認為，漫畫改編成真人影視已經進入多元化題材時代，出現了非常多非常有腦洞的作品。

「從2015年到今年上半年為止，中國、日本、美國和韓國的漫改真項目數據不斷攀升。她指出，美國的漫改真注重挖掘漫畫人物人性的多樣化，日本的漫改真內容還原度非常高，而韓國的漫改真走的是韓劇的路數，作品指向性非常強。中國的漫改真還是沒有太多讓人眼前一亮、拿得出手的作品。

旭翼文化聯合創始人陳旭認為，「國漫IP很難成為全民熱點，這與中國IP起步晚以及早前受眾群的概念有關。」現在國漫已經覆蓋到全年齡，未來跨代影響顯現，漸漸會積累，誕生全民性的IP。

韓國中秋節上海

相關新聞

陸挺跨境電商出口 全面「無票免稅」

2019-07-03 23:16

台生江蘇實習就業營 南京開辦

2019-07-04 00:10

2019東亞博覽會 濟南舉行

2019-07-04 00:10

夏季達沃斯年會 大連簽約

2019-07-04 00:10

李稻葵任新開發銀行首席經濟學家

2019-07-03 16:27

百度攜手吉利 強攻智慧汽車

2019-07-03 15:48

台灣晶片人才湧向大陸 3年薪資等於台灣8年

2019-07-03 13:58

加快開放釋善意 李克強：外資金融限制 明年提前鬆綁

2019-07-03 13:33

大陸6月財新服務業PMI降至52 3月以來最低

2019-07-03 11:27

影／錯愕！百度李彥宏演講 觀眾衝上台潑水

2019-07-03 10:57

緊抓3重點區 滬自貿區新片區報批

2019-07-03 02:32

納重點扶持 滬打造全球電競之都

2019-07-03 02:32

市場採購貿易 廣東出口新亮點

2019-07-03 02:31

李克強：明年取消部分金融外資限制

2019-07-03 00:05

大陸超越中等收入國家

2019-07-03 00:05

升級物流體系 沃爾瑪擬在陸投資368億

2019-07-03 00:04

習近平力挺 發展新能源車

2019-07-03 00:03

陸證券壽險外資限制 明年取消

2019-07-02 23:32

大陸商務部：產業外遷 經濟規律

2019-07-02 23:32

大陸促消費 健全電商法規

2019-07-02 23:32

霸氣買單 格力每年掏4.5億包員工手機費

2019-07-02 17:47

日媒：華為新機零件占比 僅16%來自美國

2019-07-02 14:32

中撤出口證 加拿大油菜籽貨輪徘徊廈門海域數周

2019-07-02 14:29

IMF前副總裁朱民：如果中國不進口 美晶片賣給誰

2019-07-02 14:29

降息預期助推美元走弱 人民幣中間價大幅升值203點

2019-07-02 14:26

提前發紅包 李克強：外資股比限制提前明年解禁

2019-07-02 12:55

大陸消費今年守穩中高速 上半年消費增速達8.2%

2019-07-02 12:07

恢復使用安卓系統？華為：就等美商務部指示

2019-07-02 11:56

陸商務部：確保外商投資法明年元旦上路

2019-07-02 11:50

美中貿易戰加速陸資外移 陸喊話「一促兩穩」

2019-07-02 10:45

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34
看更多

熱門文章

香港「太陽花」能擋送中？ 這8點看完就驚醒

2019-07-03 09:00

影／錯愕！百度李彥宏演講 觀眾衝上台潑水

2019-07-03 10:57

台灣晶片人才湧向大陸 3年薪資等於台灣8年

2019-07-03 13:58

新城發展控股董座性侵女童 股價暴跌20%

2019-07-03 15:49

3600萬跑車燒成廢鐵 男淡定：堵車害的

2019-07-02 17:53

梁家輝力挺港警後 執導「深夜食堂」終獲陸上映

2019-07-03 14:53

酗酒十年每天一瓶 78歲老翁長出「大象鼻」嚇壞急求診

2019-07-03 10:47

大陸發明「步態識別系統」 遮臉也能認出你

2019-07-03 16:57

從這裡進入新疆 邊界警察偷偷在觀光客手機上裝監視APP

2019-07-03 09:56

美智庫與國台辦會議報告：陸憂川普政府測試北京對台底線

2019-07-03 04:16

參觀全球最大無人港 柯文哲讚嘆「上海洋山港」高科技

2019-07-03 14:43

中共交通部：將麻六甲海峽安保提升至最高級

2019-07-03 16:25

影／比黃金還貴！青藏冰河消退 冬蟲夏草更難採

2019-07-03 15:04

這座北京新機場獲評「世界新七大奇蹟」 外媒也搶拍

2019-07-03 13:33

反送中引爆中英緊張 英強硬警告北京遵守「聯合聲明」

2019-07-03 11:42

騙婚太多！中共胡志明總領館：到越南相親要自我保護

2019-07-03 16:23

第三次會見上海市長 柯文哲終於穿上皮鞋了

2019-07-03 20:47

董建華：香港年輕人反送中 是他推動教改所致

2019-07-03 18:47

英外交大臣涉港言論 陸怒批沉浸在昔日殖民幻想中

2019-07-03 16:53

港民主派取消到特首辦請願 籲反送中抗爭不要過激

2019-07-03 12:30

高度關心逃犯條例 韓正「七一」前坐鎮深圳 一個月內兩度南下

2019-07-03 12:22

任教大陸大學違法？ 中研院：再行文陸委會釐清

2019-07-03 12:17

雙城論壇／追求兩岸和平合作 柯P送上「一心一意」壺

2019-07-03 18:21

大陸垃圾分類催生「回收員小哥」月薪4.5萬元

2019-07-03 12:23

港警追緝反送中破壞立法會 掌10人罪證

2019-07-03 09:34

參加香港反送中遊行 葉德嫻歌曲被中國下架

2019-07-03 14:00

北京大興機場高速公路通車

2019-07-03 02:32

反送中占領立會 人民日報：挑戰兩制底線

2019-07-03 09:14

垃圾分類刺激垃圾桶銷售 陸網上賣到斷貨

2019-07-03 11:14

廈門地鐵穿海隧道 技術領先國際

2019-07-03 02:31

不准分手！惡男性侵拍裸照 再砍殺女友全家

2019-07-03 12:24

中國南海射飛彈 美國防部稱令人擔憂

2019-07-03 08:29

酒店掃黑敲錯門 撞見公安局長和檢察長聚賭

2019-07-03 12:05

李稻葵任新開發銀行首席經濟學家

2019-07-03 16:27

湖南教師17年前舉報 成為他遭槍殺原因？

2019-07-03 12:24

「天堂留位」被消失…特首記者會 爆「刪問」風波

2019-07-03 12:51

柯文哲會見應勇 主張北台灣與「長三角」經貿合作

2019-07-03 23:12

英重申聯合聲明效力 北京：沉浸殖民者幻象

2019-07-03 17:07

南海軍演又見「巨浪3」？媒體分析：實戰化戰備演練

2019-07-03 13:40

香港太陽花 梅伊：直接向中國領導階層表達憂慮

2019-07-03 21:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top