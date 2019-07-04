2019東亞博覽會 濟南舉行

2019-07-04 00:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



濟南市新聞辦公室表示，7月5日至7日，2019東亞博覽會將在濟南國際會展中心舉行，來自亞洲、歐洲、非洲、大洋洲以及拉美地區56個國家和地區的500多家機構和企業將參展，參展品種多達1萬餘種，促進中國與東亞及其他國家和地區間的商品和服務貿易發展。

新華社報導，由山東省商務廳、山東省外事辦公室、山東省貿促會和濟南市人民政府共同主辦的本屆博覽會，主題為「開放、合作、共贏」。

濟南市商務局副局長王志剛表示，本屆博覽會專業採購商有1600家，設置有韓國展區、日本展區、港澳台地區展區，以及波蘭、斯里蘭卡、印度、義大利、匈牙利、捷克、比利時、希臘、巴基斯坦、俄羅斯、越南、泰國等24個國家特裝展區。

眾多國際知名企業將前來參加本屆東亞博覽會，包括韓國和日本的化妝品公司、食品企業；波蘭琥珀飾品品牌；巴基斯坦珠寶品牌；印度諮詢服務公司等。特色參展品有希臘橄欖油、斯里蘭卡紅茶、台灣食品等，品種多達1萬餘種。

博覽會期間，還將舉行首屆東亞電商發展峰會、中日醫養健康（介護）高峰論壇。其中，首屆東亞電商發展峰會將分享全球電商發展最前沿理念和成果，探討電商熱點話題，促進電子商務和數字經濟發展；中日醫養健康（介護）高峰論壇將交流中日雙方在養老模式、老年人護理及養老護理院管理制度等方面的先進理念、技術與經驗，促進東亞區域各國間的養老產業發展。