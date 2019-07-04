台生江蘇實習就業營 南京開辦

2019-07-04 00:10 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019台灣大學生江蘇實習就業特訓營開營儀式3日在南京台灣青年創業學院開營，由江蘇省台辦主任練月琴向實習生代表授營旗。 2019台灣大學生江蘇實習就業特訓營3日舉行開營儀式。 圖／南京日報新媒體中心提供 分享 facebook

南京市委常委、統戰部部長華靜致辭時表示，南京與台灣歷史淵源深厚，交流合作緊密。無論是來就業還是創業，南京都會提供一系列富有針對性和含金量的政策保障、資金支援、優質服務，讓台灣青年從中發現機遇，找到空間，收穫紅利。

江蘇省台辦2016年起就會同省國資委、人社廳、教育廳、工商聯、總工會、團省委等多個部門和企事業單位，聯合打造「台灣大學生江蘇實習就業特訓營」項目，助力台灣青年在大陸築夢、追夢、圓夢。2019年江蘇首次實施「江蘇省台灣青年實習專項扶持計畫」，進一步擴大實習生規模，並配套設立「台灣青年實習獎助金」。

今年活動主題為「手拉手 心連心 創未來」，這次開營儀式由江蘇省台辦、南京市台辦共同主辦。

江蘇省人民政府台灣事務辦公室副主任張為在致辭中表示，江蘇將結合「31條惠台措施」和江蘇「76條實施意見」的貫徹落實，以及全省各地各具特色的惠及台胞政策措施，全力支持台灣青年來江蘇交流、學習、實習、就業、創業，不斷為台灣青年創造更好的環境和條件，讓台灣青年更好地在江蘇譜寫自己的人生華章。

張為透露，7月下旬，兩岸企業家峰會將在江蘇昆山舉辦「2019兩岸實習就業創業研討會」，屆時將舉辦一系列針對台灣青年朋友實習需求的實習分享、創業項目路演等活動，努力讓台灣青年朋友有參與感、獲得感，促進兩岸青年攜手打拼、共圓青春夢想。

此次活動舉辦也得到台灣各界人士廣泛支持。中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱通過視頻為活動發來賀電，她表示此次活動「為台灣青年大學生到大陸追夢、築夢、圓夢，並為分享大陸經濟社會發展搭建了一個有益的橋樑」，她希望同學們珍惜實習交流的機會，在活動中腳踏實地、務實鍛煉，開拓視野、加強體驗，為實現自己人生的理想開啟一扇成功之窗。

目前江蘇已面向台灣青年發佈了1,600多個優質實習崗位，涉及金融、法律、醫療、管理、新聞媒體、物流等30多個領域。鳳凰傳媒集團、省廣電總台、國信集團、華泰證券、蘇鹽集團、匯鴻集團、福中集團、紅豆集團、富邦華一銀行等大型國企、民企、台企以及社會組織，為台灣青年提供多個優質崗位。

2019年在蘇台灣實習生總數將突破1,000人。實習期間，各地還將舉辦「新時代．新青年．新機遇」主題交流、「我眼中的江蘇」主題徵文攝影微視頻大賽等系列活動。