李稻葵任新開發銀行首席經濟學家

2019-07-03 16:27 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



上海新開發銀行(NDB)日前在官網宣布，清華大學經濟學教授李稻葵，被任命為該行首席經濟學家。他也是NDB的第一任首席經濟學家，將在研究和分析成員國以及全球範圍內的經濟、金融、基礎設施和發展問題方面扮演主要角色。

同花順財經報導，NDB表示，任命李稻葵為該行的第一任首席經濟學家乃基於其積極參加金磚五國經濟事務研究的背景。自2004年起，作為清華大學中國與世界經濟研究中心主任，李稻葵開始組織金磚國家經濟智庫年度研究峰會。

自7月1日任命之日起，李稻葵在任期內將全職為NDB工作。此外，NDB位於浦東世博園A區的總部大樓成功封頂，將於2021年9月投入使用。

雖然總部大樓還未完工，但新開發銀行已在上海運營近4年。四年來，作為以新興市場和發展中國家為主的政府間國際金融組織，新開發銀行為金磚國家與新興市場經濟體的基礎設施建設、可持續發展項目籌措資金，為能源、交通、環保等領域的發展有貢獻。

截至6月底，新開發銀行已在五個成員國批准貸款承諾總額約為100億美元的37個項目，涵蓋清潔能源、交通、基礎設施、環境保護等領域。除了美元，新開發銀行也正在為大陸的項目單位提供人民幣貸款，未來有望推至其他成員國。