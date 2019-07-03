百度攜手吉利 強攻智慧汽車

2019-07-03 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏今（3）日在「2019年百度AI開發者大會」宣布，百度和吉利汽車達成戰略合作，將在智慧網聯，無人駕駛等領域強化，攜手占領戰略制高點，AI（人工智慧）賦能加速汽車及出行產業智慧化步伐。

澎湃新聞報導，李彥宏在會場與在車內的吉利控股集團董事長李書福連線互動，展示車機互動的多樣功能。隨後，吉利控股董事長李書福也出現在百度AI開發者大會現場，李書福表示，吉利的博越PRO是一款雲智能SUV，和百度AI能力的結合，讓它的智商和情商都得到了更大的提升。從吉利博越PRO開始，吉利汽車將開始全面搭載融合小度車載交互系統。

李書福表示，百度是大陸AI技術的領頭雁、龍頭企業，更是推動產業智能化的先鋒。李彥宏認為，吉利是大陸智慧汽車產業的核心力量。百度和吉利已經在智慧網聯、智慧駕駛、智能家居、電子商務等領域達成戰略合作。

大陸目前有6,000萬停車缺口，44%的車位利用率低，停車占據30%的駕駛時間，李彥宏指出，為了解決停車難得自主泊車，百度已經研發出自動泊車功能，自主泊車已接到訂單，使用到汽車當中去，車主將很快感受到。