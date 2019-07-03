加快開放釋善意 李克強：外資金融限制 明年提前鬆綁

2019-07-03 13:33 世界日報 北京3日電



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上月底的川習會後，美方表示將放寬華為禁令、暫停加徵關稅，並稱中國願意擴大購買美國貨物，雙方局勢破冰。中國國務院總理李克強昨天出席在大連舉行的第13屆夏季達沃斯論壇開幕式致辭表示，中國有意將外資限制提前一年、也就是2020年會開放。

路透報導，李克強提到，中國將深化金融業和現代服務業開放，於2020年取消對證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司等金融領域的外資股比限制。此外，為了幫外商營造良好的投資環境，中國會維持降稅等措施，並保持穩健貨幣政策。

李克強指出，市場化改革不僅離不開大企業，更離不開中小企業，中國的發展首先還是要保障充分的就業。在支援中小企業發展中解決融資難融資貴方面，要採取定向降準、降準等措施，今年融資成本要有明顯降低，大力推動有利於民營企業和中小企業的環境。

李克強表示，中國製造業已經全面開放，在外資關注的重點領域，將繼續鬆綁股比限制；金融業等服務業領域開放步伐不僅不會停，而且會不斷加快。

他說，同時也將深化金融業和現代服務業的開放，將原來規定的在2021年取消證券期貨壽險外資股比限制，提前至2020年實現。在開放過程中要更加嚴格地保護智慧財產權。

在經濟方面，李克強指出，今年上半年總體平穩運行，保持在合理區間。中國經濟外部不穩定因素增多，保持經濟平穩運行難度不小，但已經採取了一系列措施加以應對，保持長期向好的趨勢和基本面不會改變。

他並強調，中國在開放過程中，會保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定，不會搞競爭性貶值。