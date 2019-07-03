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百度董事長李彥宏公開演講遭潑水

2019-07-03 12:24中央社 台北3日電

陸媒報導，中國網路巨頭百度公司董事長李彥宏上午公開演講時，突遭不明人士衝上台潑了一瓶水，他一度愣住沒有反應，但在觀眾鼓勵後，繼續完成演講。

新浪科技報導，2019年百度AI開發者大會3日上午在北京舉行，李彥宏上台演講開場。演講過程中，突然有一名不明身分男子衝上演講台，向李彥宏頭部倒了一瓶水後，迅速離開。

影片顯示，李彥宏被潑水當場愣住，沒有閃躲與反抗，後來用英語問該男子：What's your problem？（你怎麼回事？）現場觀眾也被嚇到，頓時一片靜默。

事發半分鐘後，觀眾席響起加油鼓掌聲，李彥宏淡定繼續演講，他說：「AI前進的道路上會有各種各樣的事情發生，但是前進的決心不會改變，AI會改變每一個人的生活。」

據報導，潑水的男子隨後被數名保安人員控制帶走。

百度與李彥宏近年網路負評不斷，李彥宏日前被選為中國工程院院士候選人，但因百度曾發布虛假廣告害死人，被譏「不配」，他最後也告落選。

李彥宏被潑水後，在微博新聞討論串引發大陸網民熱議。有人貼出一張「你醒醒吧」的P圖，強調水要往臉上倒才是正確方式；有人則譏稱：「過分了啊，你再怎麼討厭李彥宏，也不能浪費水啊！」獲得最多網民按讚。

但也有許多網民主張百度再怎麼差勁，也不能如此過分。還有人質疑這是安排好的戲碼炒新聞，李彥宏的反應很假。

百度AI北京

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