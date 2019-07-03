錯愕！百度李彥宏演講 觀眾衝上台潑水

2019-07-03 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



2019年百度AI開發者大會今（3）日舉行，百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏在台上演講，突然一名戴男子衝上台，朝李彥宏的頭頂上潑水。李彥宏先是一愣，然後用英語問，「What's your problem？」由於事發突然，現場一度陷入沉默。

觀察者網報導，隨後，李彥宏恢復鎮定，繼續演講說「在AI前進的道路上會有各種各樣的事情發生，但是前進的決心不會改變，AI會改變每一個人的生活。」