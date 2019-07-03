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李克強：明年取消部分金融外資限制

2019-07-03 00:05聯合報 記者李仲維／綜合報導

中國國務院總理李克強昨在大連出席2019年夏季達沃斯論壇開幕式病並致辭。（中新社...
中國國務院總理李克強昨在大連出席2019年夏季達沃斯論壇開幕式病並致辭。（中新社）
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大陸國務院總理李克強昨天出席在大連舉行的第十三屆夏季達沃斯論壇開幕式致辭表示，大陸將深化金融業和現代服務業開放，將於二○二○年取消對證券公司、基金管理公司、期貨公司、壽險公司等金融領域的外資股比限制。

李克強還強調，在開放過程中，會保持人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定，不會搞競爭性貶值。

路透報導，李克強指出，市場化改革不僅離不開大企業，更離不開中小企業，大陸的發展首先還是要保障充分的就業。在支援中小企業發展中解決融資難融資貴方面，要採取定向降準、降準等措施，今年融資成本要有明顯降低，大力推動有利於民營企業和中小企業的環境。

李克強表示，大陸製造業已經全面開放，在外資關注的重點領域，將繼續鬆綁股比限制；金融業等服務業領域開放步伐不僅不會停，而且會不斷加快。

他說，同時也將深化金融業和現代服務業的開放，將原來規定的取消證券期貨壽險外資股比限制，提前至二○二○年實現。在開放過程中要更加嚴格地保護智慧財產權。

在大陸經濟方面，李克強指出，今年上半年總體平穩運行，保持在合理區間。大陸經濟外部不穩定因素增多，保持經濟平穩運行難度不小，但已經採取了一系列措施加以應對，保持長期向好的趨勢和基本面不會改變。

他並強調，大陸將繼續保持穩健的貨幣政策，適時預調微調，要兌現或者落實已經推出的宏觀政策。

李克強

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