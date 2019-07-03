納重點扶持 滬打造全球電競之都

2019-07-03 02:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸5G推動在即，民眾在上海蘇寧易購中山公園5G體驗店內體驗大陸電信提供的VR設備。 中新社 分享 facebook 上海正在向「全球電競之都」邁進。匯聚了7600多家科技型企業的上海楊浦區，2日發布了「電競+影視網絡視聽」產業發展政策。同日，一批「電競+影視網絡視聽」產業鏈企業項目落地楊浦，包括上海出版印刷高等專科學校攜手企業打造電子競技與數字文創產教研融合基地等。

中新社報導，包括促進電子競技產業發展和影視網絡視聽產業發展的相關產業發展政策，旨在激發原創活力，深化產業合作，助燃消費熱點，匯聚新動能，打造上海全球電競之都和全球影視創製中心的創新文化薈萃地。

楊浦區將電競和影視網絡視聽產業納入「兩個優先」重點扶持產業，對其中符合總部條件的給予享受總部經濟政策，給予享受經營性扶持、上市獎勵和營商服務等多項普惠政策。該區服務支持相關企業主板、創業板、中小板和科創板等上市掛牌，最高給予350萬元人民幣的獎勵。

據悉，扶持企業創新研發、打造電競賽事基地、推動園區建設、構建人才培養體系，電競23條內含四大專項措施。政府鼓勵企業深度對接高校、科研機構及全球研發團隊，聚焦前沿和關鍵技術突破，搶占產業技術制高點；鼓勵探索電競在機器人、無人機等人工智能領域的融合發展，從文體娛樂走向社會生活的科技應用。 根據電競23條，政府鼓勵社會資本投入建設電競賽事基地，以學城、產城、商城融合為紐帶，構建電競集群生態圈。該政策還鼓勵企業和高校、職校合作開展電競教育，支持標準化教材研發、編製考核標準，建立學術高地等，促進全生命周期的電競教育，多管齊下培養電競人才。

當日發布的「影視網絡視聽35條」則有六大專項措施，包括鼓勵優秀作品創作、支持企業創新發展、建設公共服務平台、營造良好消費環境等。